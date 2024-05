Top Gun, 5 curiosità sul film cult con Tom Cruise

Fonte: IPA Tom Cruise in "Top Gun"

Nel 1986, i cieli del cinema furono conquistati da Top Gun, un film che ha definito un’epoca e lanciato Tom Cruise nell’olimpo delle star di Hollywood. Con le sue spettacolari scene di volo, una colonna sonora indimenticabile e una storia di rivalità e amicizia tra piloti di caccia, Top Gun ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop. Ma dietro le quinte di questo iconico blockbuster si nascondono alcuni segreti che pochi conoscono. Ecco 5 curiosità che forse non sapevi su Top Gun.

“Top Gun”, 5 curiosità sul film con Tom Cruise

Tom Cruise non doveva essere il protagonista

Oggi è molto difficile immaginare Top Gun senza Tom Cruise: il film è stato in grado di aprirgli le porte di un successo internazionale, che lo hanno reso uno degli attori più amati di Hollywood. Inizialmente, però, il ruolo di Pete “Maverick” Mitchell doveva andare a Matthew Modine. L’attore rifiutò la parte, riscattandosi della scelta recitando in un altro cult del tempo: Full Metal Jacket di Stanley Kubrick.

Tom Cruise per la prima volta su una moto

Una delle scene più iconiche di Top Gun è sicuramente quella in cui Tom Cruise, scendendo dall’aereo si mette alla guida della Kawasaki GPZ 900R che all’epoca era una delle motociclette più veloci al mondo.

Tom Cruise, prima di iniziare le riprese del film, non era mai salito su una moto. Per prepararsi a interpretare la parte ha quindi dovuto imparare a guidarle, facendo pratica di guida nel parcheggio di un concessionario.

Fonte: IPA

Il sodalizio tra “Top Gun” e la Marina militare

Il film di Tony Scott ebbe un enorme successo anche grazie all’aiuto della Marina militare statunitense, che collaborò con i produttori del film permettendo loro di accedere a basi militari, aerei e piloti mantenendo sempre qualche restrizione per motivi di sicurezza.

Una scelta indovinata, considerando che l’enorme successo del film permise alla Marina di ottenere tantissime nuove reclute: quell’anno le iscrizioni aumentarono del 500%.

Tom Cruise e Kelly McGillis

La sua altezza è da sempre uno dei temi portanti degli aneddoti legati a Tom Cruise: durante le riprese di Top Gun l’attore, che era più basso di 8 centimetri rispetto a Kelly McGillis, ha utilizzato un rialzo per sembrare alla sua stessa altezza nelle scene girate insieme.

Fonte: IPA

Inoltre, la celebre scena del bacio appassionato tra Maverick e Charlie fu un’improvvisazione di Cruise, che aveva dimenticato le sue battute. Il regista Tony Scott trovò la scena così autentica che decise di includerla nel montaggio finale.

Il ruolo di Meg Ryan

Non solo Tom Cruise ebbe fortuna nel poter recitare in un film iconico come Top Gun. Oltre a lui, infatti, anche Meg Ryan recitò nella pellicola, seppur con un ruolo meno importante. L’attrice era infatti la moglie del migliore amico di Maverck, Goose: il suo primo ruolo in un film di grande successo che le permise, col tempo, di diventare una vera e propria regina dei film d’amore grazie alle sue interpretazioni in lavori come Harry ti presento Sally, Insonnia d’amore e C’è posta per te.