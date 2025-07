IPA Ana de Armas e Tom Cruise

Al tour reunion degli Oasis ci sarebbero voluti essere tutti, ci sono stati in tanti, soprattutto tra i famosissimi. Il parterre di super star del concerto di Wembley dei fratelli Gallagher contava anche la coppia più chiacchierata e incerta dell’estate: quella formata da Tom Cruise e Ana de Armas. Magari una vera relazione tra loro non esiste, ma di certo trascorrono parecchio tempo insieme in giro per il mondo…

Tom Cruise e Ana de Armas di nuovo insieme

Il dj e produttore Goldie era allo stadio di Wembley, a Londra, per assistere a uno dei concerti che segnano la reunion degli Oasis. Goldie si è divertito parecchio e non ha mancato di condividere l’emozione con i propri followers su Instagram. Nelle storie del suo profilo si è mostrato cantare a squarciagola, ma ad attirare l’attenzione sono stati i due che ballavano alle sue spalle. Non di certo due persone qualunque: erano Tom Cruise e Ana de Armas. I due attori danzavano complici, ma senza toccarsi, nessun bacio, nessun segno che potesse far pensare a una storia d’amore.

Nessuna prova schiacciante, ma parecchi indizi. Quello al concerto dei fratelli Gallagher è soltanto l’ultimo degli appuntamenti tra il mito di Mission Impossibile e l’interprete di Ballerina. Tom e Ana a Londra hanno trovato il tempo di fare un giro in elicottero e in seguito di cenare a lume di candela in un elegante ristorante messicano in occasione del compleanno di lei. Ancora, hanno trascorso spensierate giornate a prendere il sole su una barca nelle cristalline acque di Minorca, in Spagna.

De Armas aveva sottolineato che quella con il divo di Hollwood era un’amicizia professionale e nulla più, che i loro numerosi incontri fossero finalizzati al perfezionamento di progetti cinematografici in comune. Ma c’è davvero bisogno di andare in mezzo al mare o a un concerto per concordare il copione? L’ufficialità ancora non c’è, ma quella tra Tom Cruise e Ana sembra una storia sempre più vera ogni giorno che passa.

Per Ana Tom perdona persino gli Oasis

D’altronde, non sembra essersi altra ragione se non l’amore per assistere a un’esibizione dei fratelli Gallagher. Tra gli artisti britannici e l’attore hollywoodiano, infatti, non scorre buon sangue. La colpa è della lingua lunga (e affilata) dei cantanti idolo dei millennial. I fratelli apostrofarono il protagonista di Top Gun con parole ben poco amichevoli nel documentario Lord Don’t Slow Me Down del 2007. Tra una canzone e l’altra, nei camerini, Noel aveva parlato di Cruise come di un “piccolo str***o, che non ha recitato in un solo buon film in tutta la sua carriera”. Liam – per la prima, forse unica, volta in vita sua – concordava con il fratello, definendo Cruise un “bast***o”.

Le voci arrivarono a Tom Cruise che affrontò i rivali quando si imbattè casualmente in loro in un hotel di Berlino. Pare che lo scontro si risolse con una cagnesca ma in fondo pacifica stretta di mano, l’acredine, però, permase per anni. Per passare sopra a un tale affronto, l’ex marito di Nicole Kidman deve proprio essere innamorato perso della sua nuova fidanzata in incognito.