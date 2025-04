Tom Cruise e Ana De Armas, altro che rumors: ormai sono inseparabili

Tom Cruise e Ana De Armas: tra voli da Madrid e cagnolini al seguito, i due attori non si lasciano più. E ormai non serve nemmeno una conferma ufficiale

Fonte: IPA Tom Cruise e Ana De Armas

Sembrava solo un flirt da red carpet, una di quelle frequentazioni fugaci che Hollywood colleziona con disinvoltura tra un progetto e l’altro. E invece no: Tom Cruise e Ana De Armas continuano a essere avvistati insieme, uno accanto all’altra, in modo sempre più affiatato. E questa volta, più che indiscrezioni e “fonti vicine”, sono le immagini a parlare.

Tom Cruise e Ana De Armas insieme sul volo da Madrid

Tom Cruise e Ana De Armas sono stati immortalati al London Heliport, appena atterrati da Madrid. Una scena tutt’altro che casuale: lui, 62 anni e un fisico scolpito nel tempo, indossava una polo bianca a maniche corte, pantaloni grigi impeccabili e un cappotto navy, con l’immancabile zaino nero a tracolla. Un look da manuale per il perfetto “leading man” che non rinuncia mai alla sobrietà dell’eleganza rilassata.

Accanto a lui, Ana De Armas – 36 anni e una bellezza che fonde calore latino e fascino internazionale – sfoggiava un outfit che urlava “cool girl” da ogni dettaglio: bomber di pelle nera oversize, t-shirt bianca morbida e jeans a zampa color denim acceso.

In mano, non uno ma due accessori viventi: i suoi adorati cani, Elvis e Salsa, portati con sé in una coreografia tenera e ben studiata. Al guinzaglio verde salvia e con una borsa ton sur ton, Ana è riuscita a far sembrare una semplice discesa dall’elicottero una scena perfetta per un servizio di moda.

Eppure, secondo le fonti ufficiali, i due non sarebbero una coppia. “Sono amici, stanno lavorando insieme a un progetto con il regista Doug Liman”, ha dichiarato una fonte a People. Sarà. Ma tra il volo da Madrid, l’intesa nei movimenti e il fatto che questa sia solo l’ultima di una lunga serie di uscite pubbliche, qualcosa va oltre la semplice collaborazione artistica.

Da Soho a Londra passando per San Valentino (e tanti takeaway)

Non è la prima volta che Tom Cruise e Ana De Armas si fanno beccare insieme. Già il 13 febbraio, proprio la sera prima di San Valentino, erano stati avvistati nel cuore di Soho, a Londra. Lei con borse di cibo da asporto, lui accanto con passo tranquillo. Si sono fermati a scattare foto con i fan, hanno sorriso, si sono concessi alla folla prima di salire su un taxi e scomparire nel cuore della notte.

Anche in quel caso, la stampa americana ha tentato di ridimensionare: “stavano semplicemente cenando con i rispettivi agenti”. Ma quanti attori si portano via insieme il takeaway dopo una cena tra professionisti, e sembrano così… coinvolti?

A rincarare la dose di romanticismo ci hanno pensato gli avvistamenti successivi, come quello del 14 marzo, quando i due sono stati visti nuovamente atterrare in elicottero, ancora una volta a Londra, ancora insieme. Sì, c’era anche il regista Doug Liman, ma è curioso come ogni volta che Cruise e De Armas condividono lo stesso spazio, le telecamere li immortalano con quell’aria da coppia collaudata, dove tutto appare fluido, spontaneo, naturale.

A detta della celebrity matchmaker Alessandra Conti, questa discreta ma crescente esposizione è tutt’altro che casuale. “Il fatto che Tom sia stato visto così apertamente con Ana è un segnale forte. È sempre stato estremamente riservato dopo la separazione da Katie Holmes. Se ora appare così tranquillo e sereno accanto a lei, vuol dire che questa relazione ha del potenziale”.

La Conti ha anche sottolineato come, a suo avviso, l’intesa tra i due vada ben oltre un copione cinematografico: “Lui è più sicuro, lei è matura e abituata alle relazioni con attori più grandi. Potrebbero davvero funzionare”.