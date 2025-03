Fonte: IPA Ana De Armas e Tom Cruise

Flavia Vento dovrà mettersi l’anima in pace, sembra che Tom Cruise abbia un nuovo amore, con cui non si limita alle chat su Instagram. Il divo di Hollywood è stato ripetutamente avvistato in compagnia di una brillante collega. Si tratta dell’attrice Ana De Armas, parecchio più giovane e già impegnata altrove. Che sia vero, nuovo e travolgente, amore o che si tratti solo di una relazione professionale?

Nuovo amore per Tom Cruise? Gi indizi…

Due giorni prima di San Valentino, Tom Cruise e Ana De Armas sono stati fotografati mentre, con tanto di doggy bag in mano, uscivano assieme – per poi salire sullo stesso taxi – da un elegante ristorante di Londra. Fonti vicine all’attore hanno però cercato di spegnere sul nascere qualsiasi illazione: “Erano a cena con i loro agenti per parlare di lavoro. – è stato il commento pubblicato da People – Sembravano non avere alcun legame romantico ma solo di amicizia”.

A un mese di distanza, però, il gossip è riesploso. A scatenare la tempesta di notizie nuovi scatti rubati dai paparazzi di Page Six, che mostrano Tom e Ana scendere da un elicottero al London Heliport. I due indossano abiti casual, scherzano con l’equipaggio, si mostrano sorridenti e parecchio complici. E che abbiano fatto caso o no ai fotografi, non sembrano preoccupati di mostrarsi vicini.

… e le smentite

L’ipotesi che quella tra il 60enne Tom Cruise e Ana De Armas, che di anni ne ha 26 in meno, sia soltanto una frequentazione di lavoro – in vista di una possibile futura collaborazione cinematografica – non è avallata soltanto dalle fonti vicine al divo di Hollywood. A lasciar pensare a un incontro ufficiale, per quanto informale, c’è anche la presenza sul sopracitato elicottero di una terza persona. Si tratta del regista Doug Liman, che ha già diretto Cruise nel film Edge of Tomorrow.

Inoltre, sembra che Ana sia già impegnata. L’attrice è legata sentimentalmente a Manuel Anido Cuesta, figliastro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. I due sono stati fotografati mano nella mano l’ultima volta a dicembre e, da allora, non è arrivata nessuna comunicazione su una possibile fine della loro relazione. Sembrerebbe strano, dunque, che l’attrice si mostri senza paura assieme a un altro.

Chi è Ana De Armas

Ana De Armas è la talentuosa attrice che ha dato il volto a Marilyn Monroe nel biopic Blonde. Il ruolo le valse una candidatura agli oscar come miglior attrice e il primato di essere stata la prima donna cubana a ottenerla. Oltre che per il talento attoriale, De Armas è nota anche per una movimentata vita sentimentale, che l’ha vista al fianco di uomini parecchio famosi. Dal 2011 al 2013 è stata sposata con il collega spagnolo Marc Clotet, nel 2020 – in piena pandemia – è stata assieme a Ben Affleck, storia durata un anno intero. In seguito, ha lasciato il mondo degli attori per passare all’imprenditore, vicepresidente di Tinder, Paul Boukadakis. Oggi, è tra i personaggi più chiacchierati di Cuba a causa della relazione con il figlio del presidente.

Tom, single imperituro

Al contrario della collega, Tom Cruise è ormai da decenni lontano dalle pagine della cronaca rosa. Dopo aver formato la coppia più famosa di Hollywood con Nicole Kidman e in seguito aver sposato l’altrettanto nota Katie Holmes (da cui ha divorziato nel 2012), Tom non ha mai più ufficializzato alcuna relazione. La più recente è durata giusto un paio di settimane, con la socialité russobritannica Elsina Khayrova.