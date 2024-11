Ana de Armas, chi è il nuovo fidanzato Manuel Anido Questa

Ana de Armas è stata immortalata per le strade di Madrid in compagnia del nuovo fidanzato Manuel Anido Questa: cosa sappiamo su di lui

Fonte: IPA Ana De Armas

Un nuovo amore per Ana de Armas. L’attrice 36enne è stata paparazzata per le vie di Madrid insieme ad un uomo misterioso: il fortunato in questione, sarebbe Manuel Anido Questa, figliastro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Chi è Manuel Anido Questa, il nuovo amore di Ana de Armas

Autunno in love per Ana de Armas. L’attrice cubana è stata infatti immortalata per le vie di Madrid in compagnia del nuovo fidanzato, Manuel Anido Questa. I due, dopo essersi concessi una lunga passeggiata in compagnia del cagnolino Salsa, si scambiano un bacio appassionato, che non lascia spazio a dubbi sulla natura del loro rapporto. Ma chi è il misterioso uomo che ha rubato il cuore della protagonista di No time to die?

Fonte: IPA

Manuel Anido Questa è figlio acquisito di Miguel Díaz-Canel, presidente di Cuba: sua mamma Lis Cuesta Peraza è infatti la seconda moglie del leader politico. Nel 2018 Díaz-Canel riscrisse la storia diventando il primo presidente di Cuba al di fuori della famiglia Castro, mentre Lis, che lavorava nel turismo, divenne la sua First Lady. Manuel accompagna spesso il patrigno nei suoi viaggi d’affari: nel 2019, lo seguì in Irlanda insieme alla madre, marcando la prima visita di un presidente cubano nel Paese. Nel 2023 è invece atterrato a Roma, dove Miguel Díaz-Canel ha avuto un incontro privato con Papa Francesco.

Per il momento non sono arrivate conferme dai diretti interessati, ma i ben informati sostengono che tra Ana e Manuel sia in corso una relazione sentimentale da diversi mesi. E, considerando la riservatezza dell’attrice, è difficile immaginare che si sbottoni sull’argomento.

Tutti gli amori (famosi e non) di Ana de Armas

Universalmente considerata una delle attrici più affascinanti del mondo, Ana de Armas si è spesso ritrovata al centro della cronaca rosa per i suoi amori celebri. Tra il 2020 e il 2021 il suo nome è stato affiancato a quello di Ben Affleck, con cui ha recitato in Deep Water: la relazione terminò per volontà di Ana, per nulla intenzionata a trasferirsi a Los Angeles. Tra i due, ad ogni modo, la rottura si sarebbe consumata in modo amichevole e senza drammi. Nel giugno del 2021, invece, si è parlato di un possibile flirt con Paul Boukadakis, dirigente di Tinder. Nel passato dell’attrice c’è infine anche un breve matrimonio, quello con il collega spagnolo Marc Clotet: i due si sposarono nel 2011, ma divorziarono nel 2013.

Piuttosto schiva di natura, Ana ha parlato in diverse occasioni di quanto sia difficile per lei dover gestire delle relazioni amorose sotto i riflettori: “Tutto il clamore intorno alla mia relazione con Ben mi ha fatto capire che non fa per me. Era diventato tutto troppo per me. Non sono mai stata una persona che cercasse attenzioni al di fuori del set. Ma in questo Paese non c’è protezione. Non c’è modo in cui si possa evitare” ha rivelato al magazine Elle. Attualmente, infatti, la de Armas abita nel Vermont, in cui conduce una vita tranquilla e lontana dalle luci della ribalta di Hollywood.