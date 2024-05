Ana Mena, chi è la cantante spagnola

Nata il 25 febbraio 1997 a Estepona, in Andalusia, Ana Mena Rojas è rapidamente diventata una delle artiste più amate della scena musicale europea. Ana Mena è una cantante e attrice spagnola che ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 2006 e da allora non si è più fermata.

Gli inizi e il successo nei reality show

Il debutto di Ana Mena avviene nel 2009 con la serie televisiva “Marisol, la película”, dove dimostra il suo talento nel canto. Un anno dopo, la sua partecipazione al reality musicale di Disney “My Camp Rock 2” la vede trionfare, segnando l’inizio di una carriera promettente.

Il debutto musicale e la collaborazione con artisti internazionali

Il 2016 è l’anno della svolta musicale per Ana Mena, con il lancio del suo singolo di debutto “No Soy Como Tú Crees”. Da quel momento, la sua carriera prende il volo, arricchita da collaborazioni con artisti di fama internazionale.

Il 2018 segna un punto di svolta quando il suo duetto con Fred De Palma, “D’estate non Vale”, diventa un tormentone estivo in Italia, catapultandola sotto i riflettori internazionali.

Un’artista poliedrica e di successo

Il successo di Ana Mena non si limita alla Spagna e al Portogallo. Con una fanbase che si estende fino in Francia, Italia, Romania, Grecia, Malta e perfino Egitto, Ana Mena è diventata una vera e propria icona della musica pop. Secondo Sony Music, al 2024, Ana Mena ha raggiunto vendite equivalenti a una certificazione Diamante in Francia, oltre a 60 certificazioni di Platino e 5 d’Oro tra Italia e Spagna.

Le ultime uscite discografiche

Nel panorama musicale contemporaneo, Ana Mena continua a stupire con la sua versatilità. Due dei suoi singoli recenti, “Música Ligera” e “Un Clásico”, sono cover di brani pop italiani di successo, rispettivamente “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino e “Superclassico” di Ernia.

L’amore per l’Italia

Il legame di Ana Mena con l’Italia va oltre il semplice successo musicale. La cantante ha spesso dichiarato il suo profondo affetto per il nostro paese e per la lingua italiana. Questo amore è stato evidente anche nella sua partecipazione al Festival di Sanremo, due anni fa, con il brano “Duecentomila ore”.

Album di successo

Il suo primo album, Index, pubblicato l’11 maggio 2018, ha ricevuto ottime recensioni, consolidando la sua posizione nel panorama musicale. Il secondo album, Bellodrama, rilasciato il 24 marzo 2023, conferma il talento di Ana Mena, e offre ai fan una raccolta di brani che spaziano tra vari generi pop e dance pop, mantenendo sempre un tocco personale e riconoscibile.

Cinema spento, il duetto con Dargen d’Amico

Con il suo ultimo singolo, Cinema spento, Ana Mena ha deciso di allontanarsi dai ritmi del reggaeton per esplorare nuove sonorità. Questo brano, in collaborazione con Dargen D’Amico, racconta la fine di una storia d’amore, paragonata a una sala cinematografica che si svuota lentamente durante i titoli di coda. Nessuno è abbastanza paziente da rimanere fino alla fine, fino alla comparsa della parola “Fine”, che incute sempre un po’ di timore.

La partecipazione di Dargen D’Amico aggiunge una sfumatura R&b al brano, con una strofa breve ma incisiva che si amalgama perfettamente con le vibes di “Cinema spento”, senza però oscurare la protagonista indiscussa: Ana Mena. Il ritornello, dal ritmo ballabile, ha tutte le potenzialità per diventare il prossimo tormentone dell’estate, differenziandosi dai brani a cui siamo abituati.