Tim Summer Hits 2024, quando e dove vederlo: tutti i cantanti sul palco

Fonte: IPA Achille Lauro e Rose Villain tra gli ospiti del "Tim Summer Hits 2024"

Roma si prepara ad accogliere ancora una volta Tim Summer Hits, l’evento musicale arrivato ormai alla sua terza edizione che animerà 4 delle nostre serate estive con allegria e tanta buona musica. Una serie di grandi artiste e artisti si esibiranno sul palco della kermesse in una splendida Piazza Del Popolo per farci cantare e ballare alcune delle colonne sonore dell’estate 2024. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

“Tim Summer Hits 2024”, conduttori e artisti

Grande attesa per la nuova edizione di Tim Summer Hits, l’evento musicale che accenderà i riflettori su Piazza Del Popolo, a Roma, per quattro serate di musica. A condurre l’evento, come in occasione dei due anni precedenti, Andrea Delogu, che dopo aver condiviso le prime due edizioni con Nek e Stefano De Martino, questa volta guiderà le esibizioni sul palco insieme a Carlo Conti, prossimo padrone di casa del Festival di Sanremo.

L’evento, che come sempre sarà a ingresso gratuito, è programmato per le serate che partono da martedì 11 fino a venerdì 14 giugno con una sfilza di incredibili ospiti. Ecco alcuni dei nomi che sono già stati annunciati:

Achille Lauro

Aiello

Alessandra Amoroso

Alfa

Ana Mena

Angelina Mango

Anna

Annalisa

Arisa

Articolo 31

Baby K

Benji & Fede

BigMama

Bnkr44

Boomdabash

Bresh

Capo Plaza

Clara

Colapesce e Dimartino

Coma_Cose

Dargen D’Amico

Eiffel 65

Elettra Lamborghini

Elodie

Emis Killa

Emma

Ermal Meta

Fabrizio Moro

A loro, poi, si aggiungono:

Fedez

Francesco Gabbani

Francesco Renga

Fred De Palma

Gaia

Gazzelle

Geolier

Ghali

Gianna Nannini

Gigi D’Alessio

Holden

Icy Subzero

Il Tre

Irama

Jvli

La Rappresentante di Lista

La Sad

LDA

Loredana Bertè

Mahmood

Malika Ayane

Mara Sattei

Massimo Pericolo

Matteo Paolillo

Rain

Nek

Noemi

Olly

Orietta Berti

Paola & Chiara

Petit

Piero Pelù

Pino D’angiò

Rhove

Ricchi e Poveri

Rocco Hunt

Rose Villain

Santi Francesi

Sarah

Shade

Tananai

The Kolors

Tony Effe

“Grazie ai più importanti artisti del momento e alle più conosciute canzoni dell’estate, oltre che alla bellezza di Piazza del Popolo, Tim Summer Hits, che verrà visto in televisione da milioni di italiani, rappresenta una straordinaria occasione per promuovere l’immagine di Roma.” Ha raccontato Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi.

Nel corso dei prossimi giorni sarà possibile scoprire quali altri artisti saliranno sul palco per condividere col pubblico questa grande festa estiva.

“Tim Summer Hits 2024”, dove e quando vederlo

Come già detto, le serate del Tim Summer Hits 2024 sono programmate l’11, 12, 13 e 14 giugno in Piazza del Popolo a Roma con ingresso gratuito a partire dalle ore 20. Un’opportunità pazzesca per chi non ha intenzione di perdersi un evento musicale come questo e desidera viverlo in prima persona, ballando e cantando le sue canzoni preferite dal vivo.

Per chi, invece, preferisce goderselo comodamente sul divando di casa, le quattro serate andranno poi in onda nella prima serata di Rai 1, e in contemporanea su Rai Radio 2, per quattro settimane consecutive: il primo appuntamento è quello di venerdì 28 giugno, per poi proseguire con domenica 7 luglio, venerdì 12 luglio e venerdì 19 luglio. La Rai ha poi programmato un’ultima serata, dedicata ai momenti migliori della kermesse, per venerdì 26 luglio.