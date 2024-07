Il Tim Summer Hits torna in piazza il 12 luglio: Carlo Conti e Andrea Delogu conducono il terzo appuntamento con la kermesse dell'estate

Fonte: IPA Angelina Mango

Si rinnova l’appuntamento con Tim Summer Hits, che torna da Piazza del Popolo il 12 luglio. La terza puntata viene anticipata rispetto alla tabella di marcia per lasciare spazio alla finale di Euro2024, in programma per il 14 luglio su Rai1 tra Spagna e Inghilterra. Carlo Conti con Andrea Delogu conduce il nuovo appuntamento con la musica dell’estate nella quale è immancabile Angelina Mango, vera regina sul palco con i suoi più recenti successi e con la hit estiva Melodrama.

Tim Summer Hits, la scaletta del 12 luglio

La musica dell’estate, le canzoni più belle e una conduzione che si è rivelata veramente efficace. Carlo Conti ha preso il timone del Tim Summer Hits dopo le buone prove di Stefano De Martino al fianco di Andrea Delogu, in preparazione al ritorno al Festival di Sanremo nel 2025. La regia della manifestazione è di Maurizio Pagnussat, uno dei fedelissimi del suo entourage.

Sul palco, in ordine sparso, ritroviamo Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Angelina Mango, BigMama, Bresh, Capo Plaza, Clara, Corona, Elodie, Emis Killa, Francesco Gabbani, Gigi D’Alessio, Holden, Icy Subzero, Il Tre, Malika Ayane, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Petit, Renga-Nek e Rose Villain. Sono questi i nomi degli artisti scelti per il terzo appuntamento da Piazza del Popolo, da dove sono state registrate le quattro serate del 2024. Si conferma così il successo e la buona intuizione di riportare la musica in piazza, come accadeva molti anni fa, ma con un format nuovo e coppie di conduttori inedite.

Di certo una bella prova per Carlo Conti, che ha deciso di tornare alla conduzione del Festival di Sanremo e per due anni consecutivi. La grande macchina dell’organizzazione è già partita con le prime modifiche al regolamento, ma nel frattempo si rilassa sul palco del Tim Summer Hits. Dopotutto, la palestra è a cinque stelle: non è infatti inverosimile che alcuni degli artisti che abbiamo visto su questo palco siano destinati a quello dell’Ariston. La scelta finale è nelle mani del direttore artistico.

Quando va in onda

La terza puntata di Tim Summer Hits va in onda il 12 luglio dalle 21,30 e in contemporanea su RaiPlay. La puntata rimane disponibile per la visione anche nei giorni successivi e viene commentata anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti. L’ultima puntata della manifestazione viene invece trasmessa il 19 luglio quindi ancora di venerdì.

La musica dell’estate non si ferma e continua per tutto il mese. Dopo la conclusione è infatti atteso un nuovo appuntamento con il meglio di e tutti gli artisti più seguiti del momento. Angelina Mango è poi una presenza immancabile sul palco. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con La noia, non si è fermata un attimo. Ha pubblicato nuovi brani ed è stata anche protagonista dell’Eurovision Song Contest. E ancora Annalisa e Tananai con Storie Brevi, Tony Effe e Gaia con Sesso e Samba, Gigi D’Alessio con i suoi brani più amati e Francesco Gabbani con Frutta Malinconia. E ancora Elodie con Black Nirvana e Alessandra Amoroso con il successo sanremese Fino a qui.