Ascolti tv del 12 luglio, Angelina Mango torna su Rai 1 e conquista tutti

Fonte: IPA Angelina Mango

La battaglia degli ascolti tv del 12 luglio ha visto come protagonisti Carlo Conti che su Rai 1 ha condotto Tim Summer Hits con ospite Angelina Mango e su Canale 5 la nuova serie turca La rosa della vendetta che sta avendo un grandissimo successo.

Su Rai 1 Carlo Conti e Andrea Delogu hanno presentato Tim Summer Hits, la kermesse canora dell’estate. Tantissimi gli artisti che si sono alternati sul palco per una serata divertente, tutta da cantate e da ballare. Oltre ad Angelina Mango che ha catalizzato l’attenzione del pubblico, si sono esibiti Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Bigmama, Bresh, Capo Plaza, Clara, Corona, Elodie, Emis Killa, Francesco Gabbani, Gigi D’Alessio, Holden, Icy Subzero, Il Tre, Malika Ayane, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Petit, Renga, Nek, Rose Villain.

Su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata della prima stagione de La rosa della vendetta. La fiction turca ha avuto un tale successo che Mediaset ha deciso di inserirla anche nei palinsesti autunnali.

Per gli amanti del giallo, Rai 2 ha trasmesso il film, Miss Merkel – Morte al castello, tratto dai romanzi di dello scrittore tedesco David Safier. Angela Merkel è interpretata dall’attrice Katharina Thalbach. L’ex Cancelliera viene invitata a una serata mondana nel castello del barone Philip von Baugenwitz, un tipo alquanto estroso, non molto amato dagli abitanti del piccolo paesino di Frendenstad. Quando il barone viene trovato avvelenato nelle cantine del suo castello, Angela, profonda conoscitrice degli esseri umani, non si stupisce più di tanto. Chi è stato ad avvelenare il barone?.

Su Italia 1 è andato in onda il film Prey – La grande caccia, mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento del venerdì con Quarto Grado – Le storie.

Prima serata, ascolti tv del 12 luglio: Tim Summer Hits vince ma cala

Su Rai1 Tim Summer Hits ha ottenuto un ascolto medio di 2.121.000 spettatori pari al 17,3% di share. Su Canale5 l’ultimo appuntamento prima della pausa con La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.083.000 spettatori con uno share del 16%. Su Rai2 Miss Merkel intrattiene 592.000 spettatori pari al 4,4%. Su Italia1 Prey: La Grande Caccia ha incollato davanti al video 1.004.000 spettatori pari al 7,3%.

Su Rai3 – dalle 20.01 alle 22.08 – l’appuntamento con la Diamond League di Atletica Leggera segna 725.000 spettatori e il 5,1%. A seguire gli ascolti di Marx può aspettare sono pari a 212.000 spettatori con l’1,8%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un ascolto medio di 855.000 spettatori (7,7%). Su La7 Giovanna d’Arco raggiunge 378.000 spettatori e il 3,2%. Su Tv8 I Delitti del Barlume: il battesimo di Ampelio ottiene 277.000 spettatori con il 3%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 372.000 spettatori (2,7%).

Access Prime Time, dati del 12 luglio

Su Rai1 Techetchetè ha ottenuto 2.508.000 spettatori con il 17,5%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.322.000 spettatori pari al 16,1%. Su Rai2 TG2 Post raduna 474.000 spettatori (3,3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.071.000 spettatori (7,5%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 696.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 906.000 spettatori e il 6,3% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.087.000 spettatori (7,6%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 425.000 spettatori pari al 3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 564.000 spettatori (3,9%).

Ascolti tv Preserale, dati del 12 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.989.000 spettatori pari al 20,7%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.873.000 spettatori pari al 24.8%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.277.000 spettatori (14,3%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.751.000 spettatori (15,8%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (373.000 – 4,2%), N.C.I.S. – Los Angeles totalizza 265.000 spettatori con il 2,5% e S.W.A.T. 378.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 261.000 spettatori (2,6%) e FBI: Most Wanted raccoglie 412.000 spettatori (3,2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.720.000 spettatori (14,1%). Su Rete4 Terra Amara interessa 447.000 spettatori (3,3%). Su La7 Padre Brown raduna 155.000 spettatori pari all’1,4%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 322.000 spettatori (2,7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 480.000 spettatori con il 3,8%.