Ascolti tv del 20 febbraio, Un passo dal cielo 8 chiude e si scontra col Grande Fratello

Su Rai 1 è andata in onda la puntata conclusiva di "Un passo dal cielo 8" e si scontra per l'ultima colta col Grande Fratello su Canale 5

Fonte: Ufficio stampa Rai Raz Degan e Giusy Buscemi in "Un passo dal cielo 8"

Dopo la pausa per il Festival di Sanremo 2025, su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di stagione di Un passo dal cielo e per l’ultima volta si è scontrato con il Grande Fratello. Dunque, la battaglia degli ascolti tv è davvero all’ultimo sangue.

Un passo dal cielo 8, su Rai 1, è giunto quindi al termine. Nell’episodio conclusivo, intitolato La casa dei ricordi, si consuma il dramma di Manuela (Giusy Buscemi) che è scomparsa nel nulla. Vincenzo (Enrico Ianniello) sospetta di Stephen (Raz Degan). Intanto Paolino escogita un piano per testare l’amore di Lisa.

Su Canale 5 al Grande Fratello è ancora crisi tra Mariavittoria e Tommaso mentre non mancano le sorprese emozionanti.

Su Rai 3 l’appuntamento del giovedì è sempre con Splendida Cornice. Geppi Cucciari, reduce dell’esperienza sanremese, ha ospitato Carlo Conti, Willie Peyote e Cristina D’Avena. Su Rete 4 a Dritto e Rovescio Paolo Del Debbio ha intervistato Giuseppe Conte, per commentare con lui la più stretta attualità politica, dall’urgenza di una pace fra Ucraina e Russia per arrivare alla questione economica italiana.

Prima serata, ascolti tv del 20 febbraio: Un passo dal cielo 8 chiude al 23,3%

Su Rai 1 Un passo dal cielo 8 incolla al piccolo schermo 4.233.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale5 il Grande Fratello ha appassionato 1.994.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Detectives: Casi risolti e irrisolti intrattiene 568.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1 Harry Potter e il Principe Mezzosangue incolla davanti al video 1.078.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.187.000 spettatori e il 6.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 888.000 spettatori (6.1%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 854.000 spettatori e il 6%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Anderlecht – Fenerbahce ottiene 330.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove – dalle 21:36 alle 23:42 – Only Fun – Comico Show raduna 674.000 spettatori con il 3.7% (Battute Finali: 500.000 – 4.3%).

Access Prime Time, dati del 20 febbraio

Su Rai1 Cinque Minuti conquista spettatori pari al di share e Affari Tuoi ottiene 6.213.000 spettatori (28.9%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.925.000 spettatori pari al 13.6% Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 20 febbraio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre L’Eredità ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un altro ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

