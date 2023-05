Eros Ramazzotti, la gaffe per la Festa della Mamma su Instagram: cosa ha detto

Fonte: IPA Eros Ramazzotti, la gaffe in occasione della Festa della Mamma

Questo per Eros Ramazzotti è un momento davvero speciale, da poco è diventato nonno per la prima volta grazie alla figlia Aurora che ha dato alla luce Cesare. E poi il lavoro che procede a gonfie vele, con il tour che ha intrapreso già da tempo. Infine, l’amore, tornato nella sua vita grazie alla compagna Dalila Gelsomino.

Tutto perfetto ma, agli utenti Instagram non è sfuggita la gaffe per la Festa della Mamma. La ricorrenza quest’anno è ancora più speciale visto che la figlia Aurora è diventata mamma per la prima volta, forse tutto l’entusiasmo del momento lo ha spinto all’errore? Cosa è accaduto.

Eros Ramazzotti, le parole per la Festa della Mamma (con un errore)

Eros Ramazzotti utilizza i social soprattutto per il lavoro: sono poche le condivisioni personali che si concede. Una di queste è stata in occasione della Festa della Mamma, che quest’anno si celebra domenica 14 maggio, commettendo però un errore. Il cantante infatti ha condiviso una storia Instagram con una foto e scrivendo: “Auguri a tutte le mamme”, parole accompagnate dall’emoji di una rosa. Insieme ha aggiunto una citazione a firma dello scrittore statunitense Mitch Albom: “Quando guardi tua madre stai guardando l’amore più puro che tu abbia conosciuto”.

Tutto molto bello e profondo se non fosse che Eros ha sbagliato giorno. E, infatti, un’ora dopo è arrivata la sua replica alla gaffe, ovviamente sempre attraverso le storie Instagram: “Naturalmente ho sbagliato giorno – si legge – sono fuso ma va bene lo stesso”. E poi ha concluso con un “Volo”.

Un errore che può succedere, soprattutto quando l’agenda è fitta di impegni come quella di Eros Ramazzotti che, dagli ultimi mesi del 2022, è in giro per il mondo con il Battito Infinito World Tour: infatti la sera stessa della gaffe su Instagram era sul palco della data a Berlino in Germania, mentre il 17 maggio sarà in Svizzera. Tantissimi appuntamenti, che spiegano anche le sue parole sullo stato di stanchezza.

Eros Ramazzotti, la nuova vita all’insegna dell’amore

E si potrebbe dire che la nuova vita di Eros Ramazzotti sia all’insegna dell’amore. Non solo quello romantico, ma anche quello della famiglia con la nascita del suo primo nipotino Cesare Augusto. La sua emozione era palpabile dalle parole condivise proprio per quella occasione: “La vita è meravigliosa, nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani”. Sempre attento a proteggere la sua sfera privata, Eros per questo momento così speciale aveva deciso di mettere da parte la sua riservatezza per condividere con i suoi tanti fan una gioia rara e preziosa.

Così, poi, come era accaduto quando Michelle Hunziker aveva condiviso uno scatto che li ritraeva nella nuova veste di nonni insieme al bebè nato dall’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: “Quando Cesare “l’imperatore” chiama i nonni corrono!!!”, aveva ironizzato la conduttrice sotto lo scatto dolcissimo.

E nonostante sia molto discreto di recente è uscito allo scoperto anche con la sua compagna, la donna che è tornata a fargli battere il cuore. Lo ha fatto per il compleanno di lei con uno scatto condiviso nelle storie Instagram e parole che non lasciano adito a dubbi sui suoi sentimenti verso Dalila Gelsomino: “Auguri amore mio”.

Un periodo di profonda gioia e, probabilmente, anche di tanta stanchezza per il cantante che, preso dall’entusiasmo, ha anticipato di poco la Festa della Mamma: la gaffe di Eros è perdonata. Ovviamente.