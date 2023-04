Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, prima foto da nonni insieme a Cesare

Fonte: Getty Images Da Demi a Michelle: le nonne vip più belle dello show biz

Michelle Hunziker ha pubblicato la prima foto in versione nonni al fianco di Eros Ramazzotti, insieme al piccolo Cesare, il nipotino primogenito di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La ex coppia, da anni sempre più vicina, ha deciso di affidare questo dolce momento a un post Instagram, che in pochi minuti ha raggiunto i 200mila like, e centinaia di commenti positivi.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, prima foto con il nipotino

Nonni social, è proprio il caso di dirlo, e se si parla di due personaggi così in vista (e relativamente giovani) fa davvero sorridere. Parliamo infatti dei nonni del momento, Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, che hanno emozionato i fan su Instagram con una dolcissima foto, la prima insieme al nipotino Cesare, figlio Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza.

“Quando Cesare “l’imperatore” chiama i nonni corrono!!!” ironizza nella didascalia l’amata conduttrice. Il ritratto di famiglia è davvero stupendo: nonno Eros ha in braccio il bimbo, e guarda sorridente nonna Michelle che lo bacia sulla testa. Il numero dei “mi piace” è salito a 200mila in pochi minuti, ed è destinato ad aumentare ancora nelle prossime ore. Tantissimi i commenti dei fan, felici di vederli ancora insieme, dopo la travagliata storia d’amore e quella riappacificazione, anche pubblica in tv, che ha scaldato i cuori di milioni di italiani.

Ora, nell’inedita veste di nonni, Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sembrano più affiatati che mai e se, come ribadito spesso, un ritorno di fiamma è fuori discussione, la serenità familiare è la loro priorità, soprattutto dopo che Aurora è diventata mamma del piccolo Cesare.

Eros Ramazzotti nonno: la dedica social al nipote Cesare

Durante un suo concerto Eros Ramazzotti aveva rotto il silenzio dopo l’annuncio della prima gravidanza di sua figlia Aurora chiarendo che, maschio o femmina, l’importante era che nascesse sano, e promettendo che gli sarebbe stato accanto in questo mondo così difficile: “Lo voglio con me sul palco. Che sia maschio o femmina non importa. L’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore di quello in cui stiamo vivendo. Grazie Auri, ti amo”. Ospite insieme a lei a Michelle Impossible, Ramazzotti aveva speso ancora splendide parole per sua figlia: “Sei una roccia, sei stupenda, meravigliosa. Sono davvero orgoglioso di te“.

Mancava davvero pochissimo al parto, e così, alla nascita del nipotino Cesare, lo scorso 31 marzo il cantautore romano si è lanciato in una dedica social davvero emozionante: “La vita è meravigliosa nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani“. Ad accompagnare il messaggio una tenera foto della manina del bimbo appena nato, e oggi finalmente il primo scatto (al fianco dell’ex moglie Michelle Hunziker) con il nipotino tra le braccia.

Questa volta Eros non ha scritto nulla, ha lasciato che fosse la foto a parlare, a raccontare la sua emozione di padre orgoglioso e di nonno commosso, un’immagine stupenda, privata, che raramente l’artista concede sui social, vista la scelta, ad esempio, di non pubblicare mai foto dei suoi figli più piccoli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, ancora minorenni.