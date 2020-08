Non dimenticarti mai di dire “grazie”

editato in: da

Una parola, sei lettere e una moltitudine di significati che si aprono solo alla sua pronuncia, che fa stare bene, che unisce le persone di tutto il mondo e che crea un clima sereno e gioioso. Una parola che non conosce limiti geografici o anagrafici perché una volta imparata entra nel cuore, di chi la pronuncia e la riceve, e ci rimane per sempre.

Grazie è quella parola che fa la differenza, un piccolo gesto d’amore e di sensibilità nei confronti di chi ci circonda, verso il mondo che abitiamo. Una parola semplicemente meravigliosa che ci consente di entrare in sintonia con gli altri e di colmare i cuori attraverso un’autentica riconoscenza.

Anche nei momenti più brutti bisogna saper dire grazie perché sono quelli che ci permettono di cambiare e di evolverci. Come affermava Cervantes, sono le buone maniere a fare gli uomini, chi è grato si sente meglio, chi riceve un ringraziamento ancora di più perché si sente riconosciuto, sa di essere stato utile e di aver fatto qualcosa di buono per un’altra persona.

Non dobbiamo mai dimenticare di ringraziare gli altri per quello che fanno per noi, che si tratti di un semplice sorriso o di un gesto carino, ringraziamo chi ci circonda per l’amore e l’affetto che dimostra, ringraziamo la vita per i doni che ci offre giorno dopo giorno.

E no, questo atto non è un obbligo, ma un dovere che abbiamo nei confronti di noi stesse e del nostro percorso di vita; la gratitudine, infatti, ci consente di riconoscere e apprezzare un beneficio.

Non dimentichiamo mai di dire grazie a chi ogni giorno è presente nella nostra vita, a chi ha guarito le ferite della nostra anima, a chi non è mai stanco di ascoltarci neanche a notte fonda, al commesso del negozio e al signore gentile che ci ha augurato una buona giornata. Diciamo grazie anche a chi è andato via perché a modo suo ci ha insegnato qualcosa, e infine ringraziamo noi stesse che ogni giorno cambiamo e ci trasformiamo per diventare donne migliori.

Grazie è una piccola e grande parola, semplicemente meravigliosa, che cela in sé qualità e sentimenti dal valore inestimabile e che trasforma ogni attimo della nostra vita in piccoli momenti di gioia condivisa.