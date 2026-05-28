The 50 il reality game che è già cult, grazie alle liti di Chiofalo, Caruso & Co.

Con 50 vip rinchiusi in un castello, impegnati in prove fisiche e spinti all’eliminazione reciproca, il reality è già diventato l’apoteosi del trash, tra liti, pesanti accuse e momenti imperdibili

Getty Images Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci

Cosa succede se prendi 50 vip, tra vecchie glorie televisiva, veterani di reality, aspiranti famosi, celebrità del web, idoli dei giovanissimi, e li rinchiudi in un castello, costretti a dormire in camerate promiscue, a vedersela con un padrone di casa travestito da leone e prove fisiche stile squid game, nel senso che alla fine chi non vince rischia di venire eliminato (dal gioco)? Succede che, soprattutto se quei diabolici degli autori buttano nel mucchio ex fidanzati rancorosi (Chiofalo-Gucci e Jenny -Tony Renda di Temptation Island), e showgirl ai ferri cortissimi, come Paola Caruso e Mila Suarez, finisce nel trash-caos totale. Perla gioia del pubblico e degli ascolti. Stiamo parlando del reality di Prime Video The 50.

Le prime 4 puntate del reality game, (che per la cronaca è stato registrato la scorsa estate, per questo ci sono Antonella Elia– sì, ancora lei, a rischio davvero di sovraesposizione mediatica- e Paola Caruso che ancora si rivolgono la parola, perché pre-Grande Fratello Vip) sono disponibili dal 22 maggio. Da saranno disponibili gli episodi 5, 6 e 7. Infine il 5 giugno 2026 andranno in onda gli ultimi 3 episodi (con finale)

A differenza dei reality tradizionali, il montepremi finale di 50.000 euro non andrà al concorrente vincitore, ma a uno dei suoi follower o spettatori da casa estratto a sorte tra coloro che lo avranno votato.

Inutile dire che alcuni momenti del reality, proprio in virtù del meccanismo e della scelta accurata e diabolica del cast siano già diventati virali in rete, con i personaggi più “coloriti” che hanno regalato perle di saggezza e di comportamento zen. Tra tutti, Federico Fashion Style e Francesco Chiofalo si sono distinti tra tutti (per tacere della notte hot tra Paola Caruso e Ginacarlo Danto). Il primo per la dichiarata antipatia per la Caruso colpevole di aver criticato in passato denigrato – e non pagato – il suo lavoro, le famose extension vip, il secondo per le sue uscite cult nei confronti della ex Drusilla Gucci (senza dubbio ancora innamorata di lui, come tutte noi d’altronde), poi per un presunto furto di sigarette e infine per una litigata epica con Paola.

Riassumiamo in video i momenti cult delle prime 4 puntate, perché le parole non basterebbero per rendere la poeticità del tutto.

L’incontro tra Francesco Chiofalo e l’ex Drusilla Gucci

Le buone maniere di Chiofalo “Guarda i bracci”

Lo scontro tra Federico Fashion Style e Paola Caruso

La litigata tra Francesco Chiofalo e Paola Caruso



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