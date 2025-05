Temptation Island, è guerra fra Tony e Jenny: “Vuole distruggermi”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Filippo Bisciglia

Ormai è guerra aperta fra Tony e Jenny di Temptation Island. Il deejay e la modella sono stati fra i personaggi più chiacchierati dello show. Dopo video compromettenti, lacrime e un lungo tira e molla, hanno scelto di lasciare insieme la trasmissione.

A mesi di distanza dalla fine del programma però Tony e Jenny si sono detti addio. A mettere fine alla relazione sarebbe stata proprio la 27enne catanese che avrebbe lasciato il fidanzato 41enne perché stanca del suo comportamento.

Perché Tony e Jenny di Temptation Island si sono lasciati

La fine della relazione fra Tony Renda e Jenny Guardiano non è stata affatto semplice e continua a essere piuttosto burrascosa. Dopo l’addio infatti i due si sono lanciati accuse reciproche, scatenando una vera e propria guerra.

Durante una diretta su Instagram, Tony ha parlato della rottura e si è difeso dall’accusa di aver tradito Jenny.

“Tutti mi chiedete perché ci siamo lasciati e penso sia giusto dire come stanno realmente le cose, perché non voglio passare per quello che non sono – ha detto, parlando anche dell’esperienza nello show condotto da Filippo Bisciglia -. Io mi sono creato un precedente nel percorso, ho chiesto scusa, ho cercato di andare avanti. Purtroppo ho dovuto tradire una promessa ed è una cosa che mi fa male perché non è dipeso da me. Io capisco che lei sia arrabbiata con me, che sia delusa, però mi devo difendere perché sono state dette tante cose sulla mia persona”.

Dietro l’addio fra Tony e Jenny dunque non ci sarebbe un tradimento. Nonostante il deejay avesse ammesso durante Temptation Island di aver tradito più volte la fidanzata.

Tony Renda, la confessione su Jenny Guardiano

Tony Renda ha poi accusato Jenny Guardiano di essersi concentrata troppo sui social, fra dirette su Instagram e TikTok, anziché cercare di chiarire la situazione con lui. Già lo scorso dicembre, dopo la morte del papà di Jenny, la giovane aveva raccontato a Verissimo di Silvia Toffanin i problemi della coppia e i dettagli di un addio piuttosto burrascoso.

Tony Renda ha ammesso di provare dei sentimenti forti per la sua ex fidanzata. “Io ho amato questa persona e la amo ancora perché se l’ho lasciata andare e proprio per questo, perché se la tenevo con me era solo un sano egoismo – ha confidato -. Perché Jenny non è venuta a parlarmi quando c’era l’opportunità invece di fare le dirette su TikTok? Questo mi fa pensare che vuoi distruggermi, tu questo lo stai facendo proprio per farmi del male”.

“Io ho sempre voluto chiarire, lei non ha mai voluto, io penso che lei voleva questo – ha poi aggiunto l’ex concorrente di Temptation Island -. Pensa di essere più forte e magari lo è, perché ha molte persone dal suo lato. Poi c’è il suo amico che al posto suo mi andrei a nascondere, ha preso delle parti dove lui non doveva neanche esistere, ma l’ha fatto. Non voglio cadere negli argomenti infantili, come fa lei spesso, perché non sa come attaccarti e allora tira fuori cavolate dalla mattina alla sera”.