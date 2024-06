Jenny Guardiano, chi è la fidanzata di Tony Renda a Temptation Island

Fonte: IPA Filippo Bisciglia

La prima puntata di Temptation Island, in onda il 27 giugno 2024 su Canale 5, è stata leader di ascolti. Il racconto iniziale si è concentrato in particolare su due coppie: i parrucchieri napoletani Alessia e Lino e i catanesi Tony e Jenny, lui deejay e lei lashmaker. La ragazza ha colpito molto l’attenzione per la sua bellezza, l’atteggiamento composto e soprattutto per la scelta del fidanzato: Tony ha rivelato senza mezzi termini di tradirla quando è lontano da casa, cosa che le ha provocato una crisi. Ma chi è Jenny Guardiano?

Profilo Instagram, professione e curiosità su Jenny Guardiano

Jenny è nata l’8 novembre 1997, è del segno dello Scorpione e vive a Catania, dove si occupa di extension ciglia, laminazione e trucco semipermanente. Un lavoro di grande precisone che fa parte del campo beauty ed estetica. Jenny ha 26 anni ed è fidanzata da cinque con Tony Renda. La coppia convive. Lei ha scritto al programma per le rimostranze del fidanzato che limita la sua libertà. In più Tony è spesso in giro per via del suo lavoro e proprio durante Temptation ha raccontato di avere una seconda personalità, “Mr. Hyde”, che emerge quando è lontano da lei.

Jenny ha provato a posare anche come modella e dalle sue foto si evince che ha una grande passione per il make-up, soprattutto quelli particolari, con colori pastello e accesi. Qualche anno fa ha tentato anche una carriera musicale. Tra i suoi cantanti preferiti c’è Alessandra Amoroso. Tra i brand dove ama fare shopping c’è Alcott.

Su Instagram Jenny ha un profilo: @jennyguardiano, che conta 14mila follower. Tony, che ne ha circa 4mila, lavora come deejay e posta foto in giro per i locali.

Jenny Guardiano e la storia con Tony Renda

Sui social appaiono delle foto dei due, soprattutto sui profili di lei, durante vacanze particolari, una delle quali a Vienna.

Jenny ha lasciato una dichiarazione d’amore davvero sentita a Tony, che risale al 2021: “A te che sei la persona più bella dentro e speciale che io conosca, a una delle persone più importanti della mia vita. A te che sei presente ogni momento e mi proteggi da tutto, ti dedico i miei giorni migliori, i miei sorrisi, la mia forza e il mio amore, per te che ci sarò sempre e nulla potrà mai spezzare il nostro legame. Buon compleanno amore mio”.

Sono già arrivate alcune segnalazioni agli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza sulla coppia: alcune ragazze hanno riferito che Tony ha scritto anche loro su Direct. Altri lo definiscono come un galantuomo, un uomo d’altri tempi.

In ogni caso, rispetto alla dichiarazione di Jenny, al momento le cose sono cambiate. La ragazza ha raccontato al programma di aver ricevuto messaggi da donne contattate da Tony, che si è giustificato dicendo che gli era stato hackerato il profilo. Durante la prima puntata Jenny è rimasta estremamente delusa dalle confessioni inaspettate di Tony. Anche il suo modo di flirtare con le altre donne del villaggio le ha causato una forte crisi. Le prospettive per questa coppia non sono molto rosee al momento, ma mai dire mai!