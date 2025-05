Temptation Island, Jenny Guardiano in ospedale: cosa è successo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Filippo Bisciglia

Jenny Guardiano di Temptation Island è stata ricoverata in ospedale. L’ex fidanzata di Tony Renda ha svelato su Instagram di aver avuto un malore mentre si trovava a Dubai, inviando un messaggio ai follower.

Jenny Guardiano in ospedale: cosa è successo

Lashmaker e ora dj, Jenny Guardiano da qualche giorno si trova a Dubai. L’ex star di Temptation Island non ha chiarito i motivi del suo viaggio, ma ha spiegato di voler iniziare un nuovo percorso di vita dopo l’addio a Tony Renda.

La fine della relazione con il dj infatti non è stata affatto semplice, soprattutto per via delle accuse reciproche e delle liti via social. Dopo aver lasciato il programma condotto da Filippo Bisciglia i due sembravano decisi a vivere il loro amore lontano dai riflettori e senza più ombre.

Fonte: Instagram

La relazione però si è conclusa bruscamente qualche tempo dopo, seguita da numerose polemiche. Dopo la fine della relazione con Tony, Jenny è volata a Dubai dove ha postato alcuni video che la ritraevano fra locali e giornate in piscina.

Sino ad uno scatto postato nelle Stories di Instagram che ha allarmato i fan. La giovane infatti ha pubblicato una foto in cui mostrava il braccio con la flebo in una stanza d’ospedale. “Purtroppo non mi sono sentita bene – ha spiegato Jenny Guardiano -. Ero spossata fa giorni, tra malesseri continui e pensavo fosse solo stress. Presto recupero tempo ed energie per tornare a mostrarvi solo cose belle. Intanto voi mandate un po’ di pensieri positivi qui”.

L’addio (burrascoso) fra Jenny Guardiano e Tony Renda

D’altronde gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici per Jenny Guardiano che ha dovuto fare i conti con la fine di una storia d’amore importante. Dopo l’addio a Tony Renda, l’ex protagonista di Temptation Island aveva accusato l’ex fidanzato di averla tradita più volte e di essersi comportato male nei suoi confronti, lasciandola il giorno del funerale di suo padre.

“Mi ha lasciato lui il giorno del funerale di mio padre, ma non ti vergogni? Non ti fai schifo? – aveva raccontato nel corso di una diretta su TikTok -. Quella sera mio zio ci da la macchina per andare in questo hotel e lui fa “Va bene, vuoi venire?”, io gli ho detto che se non urlava andavo. Lui mi prende, mi mette in macchina e lì inizia ad urlare come un pazzo, non capisce più niente. Facciamo un incidente, mi lascia in macchia e lui si preoccupa solo della macchina perché era quella di mio zio”.

Accuse gravissime a cui Tony aveva replicato, sempre sui social. “Io mi sono creato un precedente nel percorso, ho chiesto scusa, ho cercato di andare avanti – aveva detto il dj. Purtroppo ho dovuto tradire una promessa ed è una cosa che mi fa male perché non è dipeso da me. Io capisco che lei sia arrabbiata con me, che sia delusa, però mi devo difendere perché sono state dette tante cose sulla mia persona”.

“Io ho amato questa persona – ha aggiunto – e la amo ancora perché se l’ho lasciata andare e proprio per questo, perché se la tenevo con me era solo un sano egoismo. Perché Jenny non è venuta a parlarmi quando c’era l’opportunità invece di fare le dirette su TikTok? Questo mi fa pensare che vuoi distruggermi, tu questo lo stai facendo proprio per farmi del male”.