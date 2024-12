Jenny Guardiano, è morto il papà dell’ex di Temptation Island: il messaggio d’addio

Grave lutto per l'ex partecipante di Temptation Island Jenny, che ha dovuto dire addio per sempre al padre Angelo

Grave lutto per Jenny Guardiano: l’ex partecipante di Temptation Island, che aveva attirato l’attenzione del pubblico per la sua storia con Tony Renda, ha dovuto dire addio al padre. All’uomo, malato da tempo, la ragazza ha dedicato un messaggio d’addio struggente, non prima però di aver replicato ad alcune critiche da parte degli utenti di Instagram.

Jenny Guardiano, l’addio al papà Angelo

Non è un momento facile per Jenny Guardiano: l’ex concorrente di Temptation Island, la cui storia con Tony Renda aveva fatto parecchio discutere, ha voluto dedicare parole toccanti al padre Angelo, scomparso nelle scorse ore a causa di un tumore. La giovane ha condiviso tra le storie di Instagram alcuni scatti in compagnia del suo papà, accompagnandoli a un messaggio d’addio straziante. “Papino mio, oggi mi hai lasciato, hai lottato tanto contro quel brutto cancro, ma tu sei stato più forte. Avrei dato la mia vita per guarirti e non vederti più soffrire. Ti amo amore mio”.

Jenny aveva già parlato della malattia del padre nel salotto di Verissimo: ospite di Silvia Toffanin, aveva raccontato che i suoi genitori si erano separati quando lei aveva dieci anni e che lui si era trasferito a Roma per lavoro, ma il loro rapporto è sempre stato splendido: “Nonostante gli anni di distanza andiamo d’accordo, siamo molto simili ed è stato lui a incoraggiarmi a partecipare al programma”.

“A gennaio abbiamo scoperto che mio padre ha il cancro ed è una cosa che non riesco ad ammettere nemmeno a me stessa, figuriamoci alle persone che stanno attorno a me”, aveva rivelato Jenny alla conduttrice. “Cerco di stargli vicino il più possibile perché lui vive a Roma, però faccio questi voli per raggiungerlo e stargli accanto”.

Proprio questi viaggi frequenti hanno sollevato qualche polemica su Instagram anche nelle scorse ore, tanto che alcuni utenti hanno mosso delle critiche a Jenny, troppo lontana dal fidanzato. “Viaggio spesso non per vacanza, ma per andare a trovare mio padre molto malato. Ecco perché con Tony mi incontro al rientro da Roma”, ha risposto Guardiano su Instagram. “Purtroppo non sono sempre in vacanza, ma come vi ho spiegato, vi risparmio di vedere cose brutte sui social e cerco sempre di sdrammatizzare ed essere la prima a distrarsi. Ma questa è la triste realtà. La vita delle persone non è quella che vedete dall’esterno”.

L’amore di Jenny e Tony

Abbiamo conosciuto Jenny e Tony grazie alla partecipazione a Temptation Island: la coppia durante il suo viaggio nei sentimenti è riuscita ad andare avanti e superare – anche se con qualche difficoltà – gli ostacoli che si frapponevano alla loro felicità.

“Sono contenta, l’abbiamo messo in riga!”, aveva detto nel salotto di Verissimo Jenny riguardo al fidanzato. “Temptation Island ci ha fatto bene, la gelosia la stiamo gestendo, per me è una vera conquista il fatto che oggi andiamo d’accordo. Dopo 5 anni ero giunta a un bivio: o prendo una strada mia o ci riproviamo e io sono quella che ci prova sempre con le persone che ama. È stato un percorso importantissimo, lui non si rendeva conto di quanto soffrivo e oggi l’ha capito”.

I due oggi stanno vivendo un nuovo capitolo del loro amore, anche se Tony sarebbe già pronto ad allargare la famiglia: “Lei non è ancora pronta e va bene così. Ma potrei chiederle pure adesso di sposarmi!”, aveva dichiarato il dj.