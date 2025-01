Fonte: Ansa Carolyn Smith

Silvia Toffanin, come ogni fine settimana, è pronta a entrare nelle case di migliaia di italiani con il suo salotto televisivo, Verissimo, il programma che, da anni, accompagna i telespettatori con storie, emozioni e interviste rese speciali dall’empatia della conduttrice. Anche questo weekend, sabato 25 e domenica 26 gennaio, il pubblico potrà assistere a due puntate ricche di racconti e ospiti d’eccezione. Le anticipazioni del 25 gennaio.

Verissimo, le anticipazioni del 25 gennaio

La conduttrice di Verissimo avrà il piacere di accogliere Carolyn Smith, coreografa e presidente di giuria a Ballando con le stelle, che avrà modo di raccontare ancora una volta come stia vivendo la lunga battaglia per sconfiggere il tumore. E ancora Fatima Trotta, pronta a rivivere i momenti più importanti della sua bellissima carriera. Non mancherà il momento dedicato al divertimento con Maurizio Ferrini, l’interprete dell’inossidabile signora Coriandoli, che abbiamo scoperto essere un uomo molto sensibile e profondo nonostante il ruolo comico che lo caratterizza da decenni.

In studio ci sarà Jenny Guardiano, conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island insieme al suo ex fidanzato Tony Renda. La giovane si racconterà in un’intervista a cuore aperto, durante la quale condividerà i momenti difficili che sta attraversando. Recentemente, infatti, ha affrontato la dolorosa perdita del padre a causa di una grave malattia, una ferita che ha segnato profondamente la sua vita e che sta comunque cercando di superare guardando avanti.

“Papà eri il mio migliore amico, sapevi tutto di me. Eravamo innamorati l’uno dell’altra. Non sentirti mai in colpa per la distanza che ci ha separato, sono cresciuta più forte, nel bene e nel male. Adesso hai smesso di soffrire, è stata dura, ti prego tienimi per sempre la mano, papà. Proteggimi per sempre. Ti amo”, aveva scritto annunciando la scomparsa del padre su Instagram.

Non mancheranno, poi, rivelazioni sulla sua vita sentimentale: dopo la decisione di dare un’altra chance alla sua relazione con Tony, i due hanno annunciato la rottura definitiva. Pare che la causa sia un altro tradimento da parte del dj, un colpo di grazia che ha spinto Jenny a voltare pagina.

Gli altri ospiti

Grande ritorno per Paola Di Benedetto, che i fan ricordano come l’indimenticabile Madre Natura di Ciao Darwin e oggi affermata conduttrice e speaker radiofonica. Dopo un periodo di pausa, è tornata in pista con un nuovo ruolo nella conduzione radiofonica. Spazio anche alla sua vita sentimentale: Paola racconterà del suo amore con il calciatore Raoul Bellanova, una relazione che sembra andare a gonfie vele dopo un primo periodo di crisi.

Tra gli ospiti più attesi c’è senza dubbio Giacomo Giorgio, il giovane e talentuoso attore che ha conquistato il pubblico con il ruolo di Ciro nella serie di successo Mare Fuori. Per la prima volta a Verissimo, l’artista parlerà della sua carriera, del successo travolgente della serie e di come questa esperienza abbia cambiato la sua vita. Delle sue responsabilità come attore aveva raccontato: “Non dovrebbe esserci identificazione tra attore e personaggio. Essere riconosciuti e amati è senz’altro bello ma il cinema racconta una storia, noi la interpretiamo poi la lasciamo andare e torniamo a essere noi stessi. Poi è vero che progetti come Mare fuori sono molto riconosciuti e ci hanno dato il successo. Ma non sempre è così. Noi abbiamo lavorato bene, la squadra è fortissima, ma siamo stati anche fortunati”.

Dove quando vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo va in onda il 25 gennaio 2025 dalle 16,30 su Canale5. Come di consueto, il programma vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie i commenti degli utenti. Non solo, se hai perso la puntata puoi rivederla quando vuoi su Mediaset Infinity, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.