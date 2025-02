Fonte: Ansa Pietro Orlandi

Come ogni weekend, Verissimo torna su Canale 5 con nuove emozioni, racconti esclusivi e ospiti d’eccezione pronti ad aprire il loro cuore a Silvia Toffanin. Nella puntata domenica 16 febbraio, il salotto più amato della televisione italiana ospiterà grandi nomi dello spettacolo e storie capaci di commuovere ma anche di far riflettere. Torna anche Pietro Orlandi, che parlerà ancora del dramma della misteriosa scomparsa di sua sorella Emanuela.

Verissimo, le anticipazioni del 16 febbraio

A Verissimo si respirerà aria di grande cinema con la presenza di un ospite d’eccezione: Franco Nero. Un simbolo intramontabile del grande schermo, un attore che ha segnato la storia del cinema internazionale con il suo sguardo magnetico e la sua straordinaria interpretazione in film che hanno fatto epoca.

Silvia Toffanin lo accoglierà per una chiacchierata a tutto tondo, in cui ripercorrerà la sua incredibile carriera, dagli esordi fino ai successi più recenti. Un viaggio tra ricordi e incontri con i grandi nomi del cinema, ma anche uno sguardo sulla sua vita privata. Un’intervista-ritratto intensa, che permetterà al pubblico di scoprire lati inediti di un uomo che ha saputo conquistare Hollywood, senza mai dimenticare le sue radici italiane.

Spazio poi a due volti amatissimi della fiction italiana, Anna Valle e Giorgio Marchesi. I due attori saranno ospiti di Silvia Toffanin per presentare la nuova serie Le onde del passato, in onda dal 19 febbraio su Canale5. Una storia avvincente, carica di suspense e sentimenti, in cui mistero e passioni si intrecciano dando vita a una trama avvolgente. Anna Valle, con la sua eleganza e il suo talento straordinario, e Giorgio Marchesi, attore dalla grande versatilità, racconteranno curiosità e retroscena delle riprese, regalando al pubblico un assaggio di quello che lo aspetta nelle prossime settimane.

Gli altri ospiti

Uno dei momenti più toccanti della puntata sarà senza dubbio il ritorno di Pietro Orlandi, che da oltre 40 anni lotta instancabilmente per trovare la verità sulla scomparsa di sua sorella, Emanuela Orlandi. Un caso che continua a scuotere l’opinione pubblica e che ancora oggi lascia molte domande senza risposta. Pietro Orlandi aggiornerà il pubblico sugli ultimi sviluppi della vicenda, raccontando il suo incessante impegno e il desiderio di giustizia per la sua famiglia.

E ancora Manila Nazzaro, ex Miss Italia e volto televisivo amato dal pubblico. Dopo un periodo difficile, Manila si trova ora in una fase di vita piena d’amore e serenità. Nell’intervista con Silvia Toffanin, racconterà il suo percorso di rinascita, parlando delle sfide affrontate e della forza che l’ha portata a riscoprire la felicità al fianco di suo marito Stefano Oradei. Un messaggio di speranza per tutti coloro che hanno attraversato momenti complicati, dimostrando che dopo la tempesta c’è sempre il sole.

Da poco eliminata dal Grande Fratello, Eva Grimaldi farà il punto sulla sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. Un’avventura intensa, fatta di emozioni forti e momenti difficili, ma anche di grandi insegnamenti. Nel salotto di Verissimo, Eva si racconterà senza filtri, parlando del suo percorso nel reality, delle amicizie nate e delle difficoltà affrontate.

Infine, spazio a Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne, che svelerà un lato più intimo e profondo della sua personalità. Dietro la sua ironia e il suo carattere deciso, si nasconde infatti una grande sensibilità. Silvia Toffanin lo accompagnerà in un viaggio alla scoperta della sua storia, dei suoi sentimenti e delle sue riflessioni sulla vita. Un’intervista che permetterà al pubblico di conoscere meglio un volto noto della televisione, ma soprattutto un uomo che, dietro il piccolo schermo, ha un’anima profonda e piena di sfaccettature.

Dove e quando va in onda

La nuova puntata di Verissimo va in onda il 16 febbraio alle ore 16, con la conduzione di Silvia Toffanin e in contemporanea su Mediaset Infinity. Le interviste rimangono fruibili sulla piattaforma digitale anche nei giorni successivi alla messa in onda. Non solo. Lo show vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti.