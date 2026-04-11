Anticipazioni Verissimo dell’11 aprile: le confessioni di Stefania Orlando e il ritorno dei Cesaroni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Silvia Toffanin

Silvia Toffanin torna in onda su Canale 5 sabato 11 aprile con una nuova puntata di Verissimo. Un appuntamento ricco di ospiti, interviste e personaggi capaci di emozionare e raccontarsi in modo inedito.

Verissimo, le anticipazioni dell’11 aprile

La puntata dell’11 aprile di Verissimo avrà fra i suoi primi ospiti Delia Duran e Alex Belli. I due attori sono al settimo cielo dopo l’arrivo del piccolo Gabriel, un figlio fortemente voluto dalla coppia e arrivato dopo un percorso lungo e difficile.

Protagonista di un’intervista intensa e lunga Stefania Orlando, showgirl e donna dalla grande forza che si racconterà con sincerità nel salotto di Silvia Toffanin. Fra le chiacchierate più attese quella di Lucia Ocone, comica e attrice che lunedì 13 aprile debutterà nel cast de I Cesaroni – Il ritorno.

La fiction con Claudio Amendola infatti si prepara a tornare su Canale 5 con tantissime novità e storie che emozioneranno il pubblico, diversi anni dopo la fine dello show. Come sempre Silvia Toffanin dedicherà uno spazio ai fan di Amici di Maria De Filippi. Ospiti in studio Valentina e Plasma, cantanti eliminati dallo show nella terza puntata del Serale.

Quando e dove vedere Verissimo

L’appuntamento con Verissimo è alle 16.30 di sabato 11 aprile su Canale 5. La puntata sarà disponibile in contemporanea in streaming sul sito ufficiale della trasmissione. Sul sito è possibile non solo seguire live la puntata, ma anche rivedere le interviste ai vari ospiti dello show, scoprendo approfondimenti e aggiornamenti sui personaggi intervistati da Silvia Toffanin.

Va segnalato che domenica 12 aprile Verissimo andrà in onda, come accade di sabato, alle 16.30, slittando di mezz’ora. L’annuncio è arrivato dal profilo Instagram dello show e rappresenta una scelta strategica per Mediaset. Per prima cosa il cambio d’orario impedirà lo scontro diretto con Domenica In di Mara Venier, evitando la sovrapposizione con il contenitore domenicale. Lo slittamento di Verissimo inoltre darà maggiore spazio a La forza di una donna, la soap opera in onda dalle 14.00 alle 16.30.

Dopo l’arrivo di Lucia Ocone sabato 11 aprile, la domenica sarà la volta di Claudio Amendola, protagonista de I Cesaroni, che racconterà il ritorno sul piccolo schermo di una fiction cult e amatissima dal pubblico. Nello studio di Silvia Toffanin arriverà poi Cristiano Malgioglio, cantante, paroliere e personaggio tv, ma soprattutto giudice del Serale di Amici 25.

Verissimo ospiterà poi due donne con storie fatte di forza, coraggio e sofferenza. Ibiza Altea, reduce dal successo del Grande Fratello Vip dove ha raccontato la sua storia e il dolore per la perdita del compagno in un incidente stradale quando suo figlio era piccolissimo.

Interessante anche l’intervista di Raffaella Fico che con molta probabilità parlerà dell’addio ad Armando Izzo. Nell’ultimo periodo Verissimo ha scelto di dare spazio pure alla cronaca. In studio, Silvia Toffanin accoglierà Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, che racconterà la sua verità riguardo un caso molto discusso: l’omicidio della 78enne trovata morta il 3 ottobre 2023. La vicenda vede coinvolta Manuela Bianchi anche per essere stata l’amante di Louis Dassilva, ad oggi l’unico indagato per l’omicidio della donna.