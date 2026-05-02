Verissimo, le anticipazioni del 2 maggio: le Storie che si possono rivedere

IPA Manuela Arcuri

Questo fine settimana Verissimo cambia leggermente formula, ma non perde la sua identità. Sabato 2 e domenica 3 maggio Silvia Toffanin torna su Canale 5 con Verissimo – Le Storie, l’edizione speciale del programma che ripropone al pubblico il meglio della stagione. Un doppio appuntamento in cui vediamo momenti già andati in onda – scelti tra le interviste più intense e toccanti di quest’anno – a contenuti inediti, per chi magari si era perso qualcosa o semplicemente vuole rivivere le emozioni più forti. Un format ormai collaudato.

Gli ospiti e le anticipazioni di Verissimo del 2 maggio

La puntata di sabato si preannuncia particolarmente ricca e variegata. Tra le interviste riproposte dalla conduttrice, spiccano quelle con quattro volti molto amati dal pubblico: Ditonellapiaga, la cantautrice che dopo Sanremo, dove ha vinto la serata delle Cover, si è ritagliata uno spazio sempre più importante; Eva Riccobono, che a Verissimo ha raccontato con grande sincerità il suo percorso professionale e personale; Martina Colombari, una delle donne più eleganti della tv italiana, protagonista di una chiacchierata intima con la Toffanin; e Manuela Arcuri, che al momento sta scrivendo un nuovo capitolo della sua vita.

Ma il programma della puntata di Verissimo di sabato non si esaurisce qui. Tra i contenuti della puntata c’è spazio anche per Ilenia Pastorelli, che oggi è pronta a tornare al cinema con la commedia L’amore sta bene su tutto, dal 6 maggio. Un’occasione per parlare del film ma anche, conoscendo il modo in cui la Toffanin conduce le sue interviste, per scavare un po’ più a fondo nella vita della Pastorelli, tra carriera e vita privata. Tra gli ospiti di sabato c’è anche Alessandra Battaglia.

Quando va in onda Verissimo – Le Storie e dove vederlo

L’appuntamento con Verissimo – Le Storie è fissato per oggi, sabato due maggio, sempre alle ore 16.30 su Canale 5. Per chi non dovesse riuscire a sintonizzarsi in diretta, le puntate sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare sia le puntate intere sia i singoli segmenti delle interviste.

Ad oggi rimane un punto fermo del palinsesto Mediaset, e il segreto di Verissimo è sempre stato lo stesso fin dall’inizio, la Toffanin lo ha spiegato più volte nel corso degli anni senza mai cambiare versione: “La sfida vera per me è sempre con me stessa e sulla qualità dei contenuti“. Una filosofia che l’ha portata a rifiutare nel tempo diverse proposte per la prima serata, preferendo restare fedele al suo salotto del weekend, anche se poi si è lanciata nel prime time, senza spingere troppo sull’acceleratore.

“Mi lusinga che pensino a me, ma, rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia sceglierò sempre la famiglia. Perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista”, aveva confessato negli anni passati a Tv Sorrisi e Canzoni. Verissimo rimane, più che uno studio televisivo, la sua casa principale. E le Storie sono, in qualche modo, il filo conduttore di tutto: le interviste più emozionanti, i “colpacci” che Mediaset ha segnato grazie alla Toffanin.