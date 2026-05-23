Verissimo, anticipazioni del 23 maggio: ultima puntata con i finalisti di Amici

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Silvia Toffanin

Puntata speciale per Verissimo, che sabato 23 maggio dedicherà il pomeriggio a Amici25. Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio i finalisti del talent show di Maria De Filippi, per l’appuntamento che chiude questa edizione del talk show del weekend di Canale5.

Verissimo, le anticipazioni del 23 maggio

Tutto pronto per il gran finale di Verissimo: Silvia Toffanin chiude la stagione televisiva del talk show con una puntata speciale tutta dedicata al talent show di successo di Maria De Filippi, che si è appena concluso.

Al centro della puntata il talento, i sogni e le esibizioni dei finalisti, con le emozioni di Lorenzo Salvetti, vincitore di questa edizione. Entrato nella scuola di Amici come allievo di Lorella Cuccarini, ha pubblicato gli inediti Stupida vita e Dimmelo tu, aggiudicandosi anche il Premio Spotify Singles. Nella finale del 17 maggio ha conquistato il premio da 150.000 euro, diventando il vincitore assoluto dell’edizione.

A raccontarsi, tra emozioni e ricordi, ci sarà anche Alessio Di Ponzio, vincitore della categoria ballo. Il giovane ballerino di 19 anni originario di Taranto nutre una passione per la danza fin da bambino, ispirandosi alle coreografie di Michael Jackson. Era già entrato nella scuola nell’edizione 24, ma un infortunio lo aveva costretto a interrompere il percorso. Il professore Emanuel Lo ha creduto in lui garantendogli una seconda possibilità, che lo ha fatto arrivare fino in finale.

Tra gli ospiti di Verissimo – Speciale Amici troveremo anche Nicola Marchionni. Il ballerino di 23 anni, nato ad Ancona ma con origini panamensi, si avvicina alla danza a 14 anni. Nel serale di Amici 25 è stato il primo a ottenere la maglia da finalista, con una coreografia dedicata alla madre, scomparsa proprio durante le ultime puntate del programma.

A vincere il premio della critica e del premio “Unicità” è stato Emiliano Fiasco, classe 2008, romano, mentre il premio delle radio è andato ad Angie, nome d’arte di Angelica Paola Ibba, cantante di 24 anni originaria della Sardegna.

A raccontare la sua storia ci sarà anche Elena D’Elia, 20 anni, fiorentina, una delle ultime allieve ad accedere al serale di Amici 25. E poi non mancheranno i commenti dei professori della scuola più famosa della tv italiana, che hanno seguito la crescita e l’evoluzione dei ragazzi in questo bellissimo viaggio e tante sorprese.

Dove e quando vedere Verissimo

L’ultima puntata della stagione di Verissimo va in onda sabato 23 maggio su Canale5 a partire dalle 16.30, dopo il consueto appuntamento con Forbidden Fruit, oppure in streaming su Mediaset Infinity dove resterà a disposizione anche nei giorni successivi. Clip e momenti salienti saranno visibili anche sui canali social del programma dove si potrà intervenire lasciando il proprio commento o un semplice like.

Da non dimenticare l’appuntamento con Verissimo – Le Storie in programma domenica 24 maggio, dalle ore 16.30 sempre su Canale5. Una puntata speciale con la messa in onda di una selezione delle interviste più intense realizzate da Silvia Toffanin in questa ultima edizione che ha fatto registrare, ancora una volta, ascolti importanti.