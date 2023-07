Francesca Cipriani: i look iconici della “Pupa” d’Italia

Regina dell'eccesso, sempre pronta a stupire e incantare: Francesca Cipriani è un volto famoso e amato dello spettacolo italiano. Sono moltissimi i look in televisione e sui red carpet che hanno catturato lo sguardo e fatto discutere. Una cosa è certa: lei non passa inosservata, mai. Mini-dress, scollature vertiginose e spacchi infiniti: scopriamo i momenti iconici della sua vita alla moda.