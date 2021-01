“Harry triste, vuole divorziare da Meghan Markle”. L’amico svela tutta la verità

editato in: da

A casa di Meghan Markle e Harry: dentro la villa super lusso da 11,2 milioni di dollari

“Harry è triste in America e vorrebbe divorziare da Meghan Markle”. Tom Bradby, amico del secondogenito di Diana, fa chiarezza su quanto sta accadendo ai Sussex. Ormai da mesi si rincorrono voci secondo cui il principe non sarebbe felice in California. Alcune fonti lo descrivono come “schiacciato da Meghan”, “solo e triste”. Il suo umore sarebbe nero e avrebbe nostalgia di Londra dove ha lasciato tutti i suoi affetti. Il trasferimento avrebbe inasprito non solo i rapporti con Kate Middleton e William, ma avrebbe anche deteriorato il legame con la Markle, tanto che la coppia sarebbe da tempo in crisi e Harry avrebbe pensato persino al divorzio.

A smentire i gossip ci ha pensato in queste ore Tom Bradby, noto giornalista e amico dei Sussex. Ospite del programma Love Your Weekend with Alan Titchmarsh in onda su ITV, Tom ha affermato che la coppia, al contrario di ciò che sostengono molti, sarebbe finalmente serena. Nel 2019 era stato lui a girare il documentario in Africa che, per la prima volta, aveva messo in luce le difficoltà affrontate da Meghan e Harry, stanchi delle pressioni ricevute dalla stampa. “Credo che Harry e Meghan siano felici laggiù – ha detto -. Entrambi sono emozionati per i progetti che stanno intraprendendo. Certo, lui sarà addolorato per la questione che si è creata all’interno della sua famiglia dopo la Megxit”.

Durante il viaggio in Africa della coppia, qualche anno fa, Tom aveva colto la sofferenza di Meghan Markle, raccogliendo il suo sfogo e dando via al primo passo verso la Megxit. “Ero lì per riprendere il loro impegno, ma mi sono accorto che non stavano alla grande – ha ricordato -. Allora ho chiesto a Meghan come fosse stato il suo ultimo anno, se stesse bene, e da lì è nato tutto il resto”

“Credo che tutta la faccenda sia davvero dolorosa e abbia ferito i sentimenti di tanti – ha affermato il giornalista -. Inoltre questa non è una famiglia come tutte le altre: hanno un ruolo pubblico di responsabilità, le tensioni generano anche altri problemi e non sono facili da stemperare”. L’amico della coppia ha aggiunto che presto però potrebbe esserci un riavvicinamento con la Royal Family. I Sussex infatti avrebbero intenzione di volare a Londra per partecipare a vari eventi, fra cui il compleanno di Filippo (che compie 100 anni) e l’inaugurazione di una statua dedicata a Lady Diana.