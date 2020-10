Meghan Markle e Harry, una casa da sogno

Meghan Markle e Harry hanno acquistato nell'agosto 2020 la loro prima casa di proprietà. Si tratta di una villa extra lusso, a Montecito, uno dei quartieri più esclusivi di Los Angeles. Valore dell'immobile, oltre 14 milioni di dollari. Ma i Sussex sono riusciti ad ottenerlo per "soli" 11,2 milioni. Grazie all'accordo milionario con Netflix Meghan e Harry hanno potuto tirare un sospiro do sollievo. Finalmente potranno godersi la loro magione senza il timore di un disastro finanziario, anche perché sono riusciti a ripagare il debito di Frogmore Cottage, la casa vicino a Windsor, per la cui ristrutturazione è stata sborsata dai contribuenti inglesi una cifra da capogiro