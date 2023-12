Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Una casa di carattere, arredata con gusto e puntando su pezzi moderni, all’ultima moda, ma capaci di essere senza tempo. È l’abitazione di Stefano De Martino, di cui il conduttore ha condiviso su Instagram alcuni dettagli degli ambienti, rivelando scelte di stile raffinate, eleganti e moderne.

Dai velluti colorati, alla cucina high tech e molto minimal: alla scoperta della casa di De Martino.

Stefano De Martino, svela la sua casa: come l’ha arredata

Ha deciso di condividere qualche dettaglio della sua abitazione Stefano De Martino e di farlo con un post pubblicato su Instagram in cui rivela le scelte di stile di alcune stanze dalla casa. Nel post, poi, ha anche taggato lo studio e i professionisti che si sono occupati degli interni.

A guardare le immagini, quello che salta subito all’occhio, è che la dimora del presentatore è stata arredata con grande gusto mescolando pezzi diversi, in un mix and match che funziona. Grandi protagonisti sono i velluti colorati che si trovano sia nel salotto che nella camera da letto, ma non mancano anche mobili e complementi d’arredo delle linee minimali ed essenziali.

Partendo dal salotto, a catturare subito l’attenzione, è un grande divano in velluto viola, con i bordi a contrasto. Comodo e accogliente, regala subito una sensazione di casa. Così come lo fa anche il grande tappeto posto sul pavimento in legno. Un tavolino molto lineare completa questa parte della stanza.

Ovviamente non poteva mancare un grande albero di Natale sullo sfondo, sistemato accanto a un bellissimo pianoforte. Accanto a una delle pareti del salotto si nota un tavolo da pranzo abbastanza ampio e alle pareti dei quadri colorati. Un dettaglio da non lasciarsi sfuggire lo offre il soffitto, dove si possono apprezzare degli eleganti stucchi.

La camera da letto, invece, ha un carattere molto deciso: complice la scelta di colori intensi e vibranti come il blu scuro del velluto, che ricopre la struttura del letto e che fa capolino anche su alcuni cuscini. Alla finestra una veneziana nera riprende il profilo del tappeto. Una stanza con pochi oggetti, ma di grande impatto che mescola sapientemente colori ed elementi. Molto suggestive le applique che donano calore all’ambiente.

La cucina high tech dalle linee minimal

I professionisti e Stefano De Martino, poi, hanno optato per linee molto minimal nell’ambiente occupato dalla cucina. Una scelta di stile che abbraccia la necessità di avere una stanza e confortevole e comoda in cui cucinare. A dominare sono i colori chiari: bianco e grigio, con qualche dettaglio oro a impreziosire e a dare carattere all’arredamento. Insieme a piccoli elettrodomestici di uso quotidiano. Un piccolo bancone dove accomodarsi, completo due sgabelli, fa parte del mobilio della stanza.

Su una parete, poi, è stato posto un porta bottiglie di design, anche questo dalle linee molto essenziali. A contrasto quella che sembra una porta, in legno bianco e finemente decorata.

La casa di Stefano De Martino è un perfetto mix and match di stili, che si vanno a sposare perfettamente tra loro, ricreando un ambiente confortevole, elegante, di carattere. Un posto che si può chiamare casa: colorato, comodo, caldo dove vivere lontano dalla luce dei riflettori e del gossip.