Stefano De Martino a Che tempo che fa risponde a Belen: “Ci sono sempre due verità”

Botta e riposta tra gli ormai ex coniugi Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ospite di Che tempo che fa l’ex ballerino di Amici, oggi conduttore in carriera, ha replicato alle ultime dichiarazioni dell’ex moglie, quelle circa presunti tradimenti. Affermazioni della soubrette argentina arrivate a Domenica In di Mara Venier che hanno prontamente fatto scalpore. A detta di Belen, De Martino l’avrebbe tradita più e più volte e non sarebbe stato accanto alla Rodriguez quando la showgirl ha iniziato a soffrire di depressione.

Belen Rodriguez tradita? La risposta di Stefano De Martino

Ospite di Che tempo che fa di Fabio Fazio, Stefano De Martino ha replicato alle dichiarazioni di Belen Rodriguez a Domenica In. Il giovane presentatore ha preferito non soffermarsi troppo sulla questione, liquidando la faccenda con poche parole. “Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità. Ciascuno ha la propria. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e c’è chi se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità perché ho dei motivi”, ha fatto sapere De Martino.

Il 34enne ha aggiunto: “Due dei quali sono il bene che c’è stato e che le voglio ancora e poi Belen è la madre di mio figlio. Questa è la cosa fondamentale”. Stefano continua dunque a portare avanti la sua linea di pensiero: tenersi alla larga dal gossip, che l’ha agevolato inizialmente nel mondo dello spettacolo, per cercare di costruire un percorso lavorativo credibile e più serio che mai.

Nel salotto di Fabio Fazio Stefano De Martino ha poi concluso citando Charlie Chaplin che “diceva una frase meravigliosa: “La vita è una tragedia e una commedia in un’inquadratura larga”. Io mi auguro che, pian piano, l’inquadratura si possa allargare anche sulla nostra vita”. Stefano e Belen si sono giurati amore eterno nel 2013, dopo la nascita di Santiago, per poi lasciarsi e riprendersi più volte.

Ora sembra giunta la separazione definitiva, con la Rodriguez in attesa del divorzio ufficiale – mai concretizzato per via dei continui riavvicinamenti e ritorni di fiamma – per poter così convolare a nozze con il nuovo compagno, l’imprenditore Elio Lorenzoni. Un amico di vecchia data, diventato qualcosa di più dopo l’ennesima rottura da Stefano De Martino.

Le accuse di Belen Rodriguez a Stefano De Martino

Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sulla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino a Domenica In. Secondo la versione fornita dalla soubrette argentina il matrimonio è stato macchiato dai continui tradimenti dell’ex marito. Belen ha insinuato almeno dodici scappatelle, di cui avrebbe avuto la prova parlando con diverse ragazze. Successivamente è arrivata la depressione, che ha segnato la Rodriguez e l’ha portata addirittura ad allontanarsi dalla tv e a mollare due programmi importanti come Tu si que vales e Le Iene.

“L’ho scoperto dopo un mese e le ho sentite tutte. Sono arrivata a 12 e poi mi sono fermata. Avevo il sesto senso. Adesso rido ma allora non ridevo per niente, a un certo punto siamo diventate amiche perché io ci so fare. Ma mi sono tenuta tutto dentro, pensando di poter gestire tutto perché il matrimonio è più importante. Da quel momento è iniziato il crollo. Io la depressione non la conoscevo, non mi rendevo conto che una persona potesse annullarsi così. Non respiravo più. Ho perso tanti chili perché non mangiavo più, non mi alzavo dal letto e non volevo più vedere la luce. Ho deciso di combattere: ho voluto far entrare la luce ed è tornata”, ha spiegato.