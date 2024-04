Fonte: Getty Images Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Ennesimo colpo di scena nella storia infinita tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La soubrette argentina e il giovane conduttore sono tornati a farsi vedere insieme dopo gli ultimi turbolenti mesi. In un’intervista con Mara Venier a Domenica In, la showgirl ha accusato l’ex marito di svariati tradimenti e di non averla aiutata nel difficile periodo della depressione.

Dal canto suo l’ex ballerino di Amici si è limitato a confermare l’allontanamento dall’ex moglie (ma non le varie scappatelle!). Ora, quasi sicuramente per il bene del figlio Santiago, Belen e Stefano hanno deciso di riappacificarsi e mettere da parte qualsiasi tipo di rancore o risentimento.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno fatto pace

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati paparazzati per la prima volta insieme dopo le accuse di tradimento. Le foto sono stata pubblicate dalla rivista Gente. Nelle immagini si vede la 39enne che esce dal portone del palazzo dove si trova l’appartamento milanese da single di Stefano.

Dopo un’ora insieme, da soli, i due si sono diretti verso la scuola di Santiago che appare in alcuni scatti successivi. Il bambino sembra molto sereno nonostante la burrascosa separazione dei genitori, ai quali è molto legato.

“Belen sorride mentre abbraccia il figlio Santiago all’uscita di scuola, intanto papà Stefano si è fatto carico di zaino e chitarra del bambino. La famigliola, poi, si dirige verso l’automobile di De Martino che li riporta a casa“, scrive il settimanale.

Nessun ritorno di fiamma in vista: sia Stefano sia Belen sono entrambi single e dopo averci provato e riprovato non hanno più alcuna intenzione di regalare ulteriori chance al loro rapporto. Insieme dal 2012, sposati dal 2013, Belen e Stefano si sono lasciati e ripresi ben tre volte in dieci anni.

Ora la Rodriguez sogna solo la serenità per il figlio Santiago e per questo ha voluto tendere un ramoscello d’ulivo a De Martino. Lo stesso è stato fatto con Antonino Spinalbese, il padre della secondogenita Luna Marì. La Rodriguez e l’hair stylist hanno trascorso le festività pasquali insieme per regalare ore di armonia e tranquillità alla loro bambina, che è la priorità per entrambi.

Il futuro di Belen Rodriguez tra televisione e figli

Dopo l’ultima love story finita male – quella con l’imprenditore Elio Lorenzoni – Belen Rodriguez ha scelto di concentrarsi sui suoi figli e sulla sua carriera, che ha subito una brutta battuta d’arresto a causa dei problemi di salute della sudamericana.

La Rodriguez dovrebbe presto tornare in tv: secondo le ultime indiscrezioni sarà una concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle e sarà pure protagonista di un altro show della tv di Stato. Un ritorno in Rai dopo un lungo periodo a Mediaset.

Un anno fa Belen Rodriguez ha lasciato di sua spontanea volontà Mediaset e più in generale la tv italiana. Mentre a Le Iene è stata sostituita da Veronica Gentili, la scelta di mollare Tu si que vales – lo show del sabato sera di Canale 5 che conduceva dal 2014 – è dipesa solo ed esclusivamente dalla sorella di Cecilia Rodriguez.

“Ho lasciato la tv a causa della mia depressione – ha ammesso in un’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In – “Se avessi continuato a lavorare sarei stata un’irresponsabile perché comunque avrei creato dei problemi alla produzione. Io rispetto tantissimo il mio lavoro. Se io ci sono, sono una privilegiata, ci sono pochi posti, e quindi ho preferito in quel momento lì, in cui io, non c’ero di andare via“.

“Ero completamente smarrita, è stato veramente l’anno più difficile della mia vita e non l’avrei mai messo in conto, perché comunque io, essendo sempre abituata a risolvermi i problemi da sola, sono caduta proprio in basso, in basso, che più in basso di così non si poteva”.