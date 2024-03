Belen Rodriguez sbarca in Rai: sarà protagonista di due programmi tv

Fonte: IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez pronta a tornare in televisione da protagonista, come del resto è sempre stata in questi anni che hanno segnato la sua vita professionale. Un personaggio in grado di dividere e far discutere ma indubbiamente un’artista talentuosa, dalle mille risorse. Stando alle ultime indiscrezioni, la soubrette non rientrerà a Mediaset, dove ha lavorato per un lungo periodo, bensì in Rai, con due programmi importanti.

Quando torna in tv Belen Rodriguez: l’indiscrezione

Belen Rodriguez ha finalmente superato il suo momento di fragilità emotiva e vuole tornare ad essere quella di prima. La Belù energica, vitale e vulcanica. “È pronta a tornare in pista e a rimettersi in gioco professionalmente – assicura Dagospia – Mancherebbe infatti solo la firma per ufficializzare la sua partecipazione in qualità di concorrente alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, programma a cui lo scorso anno aveva detto no nonostante il serrato corteggiamento della padrona di casa Milly Carlucci”.

E non è finita qui perché il portale aggiunge: “Ma lo show del sabato sera non sarà l’unico impegno televisivo di Belen: il suo contratto con mamma Rai prevederebbe anche la sua presenza, in un ruolo cucito su misura per lei, in un famoso contenitore della rete ammiraglia”. Dunque, si preannuncia un rientro in grande stile per Belen Rodriguez, che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio grazie a mamma Rai.

Dopo La Tintoria e Stile Libero Max, entrambi del 2007 e in onda rispettivamente su Rai3 e Rai2, la svolta professionale di Belen Rodriguez è arrivata nel 2008 con la partecipazione a L’Isola dei Famosi, che all’epoca andava ancora in onda sul secondo canale della tv di Stato e veniva condotto da Simona Ventura. Successivamente la sudamericana ha lavorato prevalentemente a Mediaset ma non sono mancate incursioni in Rai.

Nel 2019, ad esempio, Belen Rodriguez è stata una delle giurate di Sanremo Young di Antonella Clerici e in seguito ha condotto insieme all’ex marito Stefano De Martino La notte della taranta e il Festival di Castrocaro. Senza dimenticare le due edizioni del Festival di Sanremo – 2011 e 2012 – con Belen in versione valletta, che è passata alla storia della kermesse musicale con la sua celebre farfallina.

Perché Belen Rodriguez ha lasciato Mediaset e la tv

Un anno fa Belen Rodriguez ha deciso di lasciare di sua spontanea volontà Mediaset e più in generale la tv italiana. Mentre a Le Iene è stata sostituita da Veronica Gentili, la scelta di mollare Tu si que vales – lo show del sabato sera di Canale 5 che conduceva dal 2014 – è dipesa solo ed esclusivamente dalla showgirl.

“Ho lasciato la tv a causa della mia depressione – ha ammesso in un’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In – “Se avessi continuato a lavorare sarei stata un’irresponsabile perché comunque avrei creato dei problemi alla produzione. Io rispetto tantissimo il mio lavoro. Se io ci sono, sono una privilegiata, ci sono pochi posti, e quindi ho preferito in quel momento lì, in cui io, non c’ero di andare via“.

“Ero completamente smarrita, è stato veramente l’anno più difficile della mia vita e non l’avrei mai messo in conto, perché comunque io, essendo sempre abituata a risolvermi i problemi da sola, sono caduta proprio in basso, in basso, che più in basso di così non si poteva”.