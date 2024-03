Belen litiga con Fabrizio Corona al ristorante: “Così mi fai saltare i contratti”

Fonte: Getty Images Fabrizio Corona e Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona si sono rivisti a Milano. Nonostante abbiano mantenuto un buon rapporto dopo la rottura del 2012 questa volta il faccia a faccia tra i due ex fidanzati non è andato nel migliore dei modi, anzi. Tra la soubrette argentina e l’ex re dei paparazzi c’è stato infatti uno scontro di fuoco, al quale ha assistito anche Veronica Cozzani, la madre di Belen.

La lite tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona al ristorante

“Qualche giorno fa Belen Rodriguez ha pranzato con sua mamma Veronica e una cara amica in un albergo al centro di Milano. Poco dopo è apparso a sorpresa Fabrizio Corona, la showgirl argentina ha ottimi rapporti con l’ex fidanzato ma non avrebbe gradito la sua intrusione“, ha spifferato Dagospia.

Il motivo? “All’esterno della struttura erano presenti diversi paparazzi, appostati da ore per lei e per Melissa Satta, a pranzo con un amico dopo la rottura con Matteo Berrettini. “Ci mancano solo le foto con te, Fabrizio così mi fai saltare i contratti“, avrebbe urlato Belen. Tra i due sarebbe poi tornato il sereno”, ha aggiunto il portale.

Un diverbio finito per fortuna nel migliore dei modi: Belen Rodriguez ci tiene molto al suo ritorno in televisione dopo il periodo di fragilità che ha scosso tutta la sua esistenza. In seguito all’ennesima rottura con Stefano De Martino Belù è caduta in depressione: è stata costretta ad affidarsi a un centro di specialisti per superare questo momento complicato.

Belen Rodriguez pronta a tornare in televisione

Sempre secondo quanto assicurato da Dagospia, Belen Rodriguez è pronta a tornare in televisione. “È pronta a tornare in pista e a rimettersi in gioco professionalmente. Mancherebbe infatti solo la firma per ufficializzare la sua partecipazione in qualità di concorrente alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, programma a cui lo scorso anno aveva detto no nonostante il serrato corteggiamento della padrona di casa Milly Carlucci”.

“Ma lo show del sabato sera non sarà l’unico impegno televisivo di Belen: il suo contratto con mamma Rai prevederebbe anche la sua presenza, in un ruolo cucito su misura per lei, in un famoso contenitore della rete ammiraglia“. Dunque, si preannuncia un rientro in grande stile per Belen Rodriguez, che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio grazie a mamma Rai.

Dopo La Tintoria e Stile Libero Max, entrambi del 2007 e in onda rispettivamente su Rai3 e Rai2, la svolta professionale di Belen Rodriguez è arrivata nel 2008 con la partecipazione a L’Isola dei Famosi, che all’epoca andava ancora in onda sul secondo canale della tv di Stato e veniva condotto da Simona Ventura. Successivamente la sudamericana ha lavorato prevalentemente a Mediaset ma non sono mancate incursioni in Rai.

Nel 2019, ad esempio, Belen Rodriguez è stata una delle giurate di Sanremo Young di Antonella Clerici e in seguito ha condotto insieme all’ex marito Stefano De Martino La notte della taranta e il Festival di Castrocaro. Senza dimenticare le due edizioni del Festival di Sanremo – 2011 e 2012 – con Belen in versione valletta, che è passata alla storia della kermesse musicale con la sua celebre farfallina.