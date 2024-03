Fonte: Getty Images Belen Rodriguez

Belen Rodriguez sta vivendo un anno di pausa dagli impegni televisivi. La showgirl argentina, infatti, ha lasciato le trasmissioni tv che la vedevano protagonista a Mediaset, chiudendo il suo rapporto lavorativo con la rete televisiva. A Tu si que vales la conduttrice tv non è stata sostituita, mentre il suo posto da protagonista de Le Iene è andato a Veronica Gentili.

Il 2023 è stato per Belen Rodriguez un anno di grandi cambiamenti, non solo a livello professionale. La showgirl argentina, infatti, ha chiuso definitivamente anche la sua relazione con Stefano De Martino, l’ex marito con cui aveva ritrovato una nuova armonia. In seguito la conduttrice televisiva aveva presentato a tutti il suo nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni ma, con l’arrivo del nuovo anno, anche questa relazione sentimentale sembra essersi conclusa.

Malgrado le difficoltà in amore che l’hanno portata anche a soffrire di depressione, Belen Rodriguez non si lascia abbattere e ha imparato a puntare tutto su sé stessa, la sua famiglia e i suoi figli. Proprio un recente video della piccola Luna Marì, però, ha scatenato nuovamente la reazione degli haters.

Belen Rodriguez, la difesa della mamma Veronica Cozzani

Belen Rodriguez ha raccontato ai suoi ammiratori di aver cambiato prospettiva nell’ultimo anno. La conduttrice televisiva, infatti, ha svelato di aver capito di dover mettere sé stessa al centro di tutto e di doversi amare sopra ogni cosa. Al vertice della scala delle priorità della showgirl argentina ci sono, ovviamente, anche i due figli Santiago De Martino, avuto dall’ex marito, e Luna Marì Spinalbese, nata dal fidanzamento con l’ex gieffino Antonino.

L’amata presentatrice tv condivide spesso dei contenuti che vedono protagonisti i due piccoli di casa e, di recente, ha mostrato ai sostenitori la piccola Luna Marì con un video. Nel filmato social Belen Rodriguez e la figlia commentano il passaggio di un aereo e la piccolina si apre in delle smorfie buffe.

Un video molto tenero che, però, non è stato apprezzato da alcuni haters della showgirl. Un commento in particolare, però, ha fatto scattare la reazione della mamma della conduttrice tv. L’utente del web accusava Belen Rodriguez di voler guadagnare sui figli: “Forse tua figlia quando sarà grande e vedrà queste scenette postate su Instagram sarà contraria…viva i genitori che proteggono i loro bambini e gli lasciano vivere la loro infanzia senza dover per forza essere esposti in questo modo…tu pensi di essere nel giusto e invece sbagli anche perché con l’esposizione di un minore ci guadagni…non fai mica niente per niente”.

Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez, ha deciso di rispondere in modo piccato alle accuse dell’hater: “Quello è la cosa che tu hai in mente! Guadagno! Che schifo!”.

Belen Rodriguez, dopo lo stop torna in Rai?

Belen Rodriguez sta dedicando maggior parte del suo tempo alla sua famiglia e a prendersi cura di sé stessa, lontana dai riflettori degli studi televisivi. La conduttrice, però, potrebbe tornare presto in tv grazie a due nuovi progetti televisivi, che la vedrebbero protagonista in Rai. Belen Rodriguez, infatti, potrebbe essere una nuova concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle, ma le indiscrezioni svelano che la showgirl argentina potrebbe avere uno spazio tutto suo in un altro show televisivo della rete pubblica.