Skincare routine pelle grassa fai da te: tutti i consigli

La pelle grassa è quel tipo di pelle che presenta lucidità, in particolare nella zona T (fronte, naso e mento), con comedoni chiusi, ovvero i punti neri e comedoni aperti, ovvero punti bianchi o brufoli. Molto spesso si presenta in giovane età ma è una tipologia di pelle che deriva anche da genetica, fattori ormonali, alimentazione, stress, inquinamento, sbalzi termici o utilizzo di prodotti sbagliati, spesso troppo aggressivi. In sostanza, le ghiandole sebacee producono troppo sebo che come conseguenza crea una patina untuosa e l’insorgere di impurità.

Una volta accertato il fattore genetico o ormonale e seguendo una corretta alimentazione, non rimane che trovare una skincare routine per pelle grassa che aiuti a tenere a bada lucidità, punti neri e brufoletti, in modo da migliorare la situazione. È necessario infatti evitare di utilizzare prodotti troppo aggressivi con l’idea di risolvere prima il problema, perché l’effetto rebound è dietro l’angolo.

Il problema, cioè, potrebbe presentarsi in forma ancora più aggressiva, perché questi non fanno altro che aumentare la produzione di sebo. Sicuramente sono da evitare prodotti troppo oleosi e grassi, ma questo non significa che la pelle non abbia comunque bisogno di essere idratata. L’importante sarà scegliere prodotti delicati e dalle texture leggere, ben bilanciati e non eccessivamente nutrienti.

Non tutto il male viene per nuocere e infatti la fortuna di chi presenta la pelle grassa è che le rughe compariranno più tardi, la pelle risulterà più tesa e turgida e quindi invecchierà più lentamente, nonostante lo scorrere dell’età. Per riequilibrarla non serve spendere molto, ci sono tanti prodotti skincare per pelle grassa low cost, trucchetti, accorgimenti ed una routine da seguire semplice ed efficace.



Per una skincare pelle grassa fai da te è importante struccare accuratamente la pelle

È un’informazione trita e ritrita: alla base di una corretta skincare routine c’è senza dubbio una corretta detersione. La sera è importante rimuovere sempre il trucco con attenzione, evitando di lasciare residui: nonostante i prodotti makeup di oggi siano formulati anche per la pelle grassa, non sono comunque pensati per essere indossati tutto il giorno.

Evitate, se possibile, prodotti corposi ed oleosi come burri e struccanti bifasici, preferendo texture leggere come in un’acqua micellare o uno struccante apposito per questa tipologia di pelle. Non aggredite inutilmente la pelle con salviette struccanti ma poggiate delicatamente un dischetto, meglio ancora se ecologico, sugli occhi, lasciate agire qualche secondo e rimuovete il trucco muovendolo verso il basso. Procedete così su tutto il viso, sembra un procedimento lungo da spiegare, ma richiede davvero poco tempo.

Da provare: Garnier PureAcrive Acqua Micellare pelle mista con imperfezioni è un’acqua micellare pensata per struccare, detergere e mattificare la pelle mista, grassa o con imperfezioni. Per una pulizia profonda ma non aggressiva. Acquistala su Amazon.

Non solo struccante: per la skincare pelle grassa sono necessari anche prodotti detergenti

L’acqua micellare strucca, ma va sempre risciacquata. Per farlo potete utilizzare un detergente specifico per pelli grasse ed impure, andando così a rimuovere gli ultimi residui di trucco e di prodotto. Scegliteli per pelle grassa che non siano però troppo aggressivi, ma neanche troppo corposi o nutrienti. Sono da preferire le texture in gel o in mousse, che puliscono a fondo senza appesantire.

Per eliminare le impurità dedicatevi un momento di pulizia profonda

La pelle grassa spesso presenta più impurità, punti bianchi e punti neri, che possono essere rimossi in larga parte tramite una pulizia più profonda. Per realizzarla bastano peeling chimici o esfolianti quali scrub, l’importante è anche in questo caso non abusarne. I peeling chimici a base di acidi sono da preferire agli scrub soprattutto in presenza di punti bianchi o brufoli, perché le particelle meccaniche potrebbero risultare troppo aggressive e causare ferite.

I prodotti in commercio contengono quantità di acidi minime che non dovrebbero irritare la pelle, ma sempre meglio testare prima il prodotto nell’incavo del braccio. Un leggero arrossamento è normale, ma una sensazione di forte bruciore o fastidio no. Se avete bisogno invece di un’azione più profonda, meglio recarsi in un centro estetico o addirittura da un medico, soprattutto in caso di acne.

Da provare: Paula’s Choice Skin Perfecting Esfoliante Liquido 2% BHA è una lozione esfoliante adatta a tutti i tipi di pelle per liberare i pori, minimizzarli, affinare la grana della pelle ed illuminare l’incarnato. Acquistalo su Amazon.

Il tonico, l’amico di una skincare routine per pelle grassa efficace

Il tonico è un prodotto sottovalutato perché molti pensano che non abbia senso utilizzare una sorta di acqua sul viso. In realtà proprio in virtù della sua texture liquida riesce a penetrare in profondità e, se ben formulato, contiene tanti attivi che veicolano i trattamenti che verranno applicati successivamente. Sono da prediligere tonici astringenti o a base di acidi, ad esempio acido glicolico o salicilico, perfetti per combattere brufoli, punti neri e pori dilatati.

Non solo il tonico pulisce la pelle combattendo le impurità, ma ne riequilibra l’acidità e nel tempo, riesce anche a minimizzare i pori. Attenzione però che il prodotto scelto non contenga alcool, che risulterebbe troppo aggressivo per la pelle e neanche oli, che andrebbero a depositarsi in superficie facendolo risultare troppo pesante.

Il siero e la crema viso: sceglieteli leggeri ma non dimenticatevi di applicarli

L’idratazione è parte fondamentale di una skincare per pelle grassa, e spesso viene confusa con il nutrimento. La pelle ha bisogno di acqua e di prodotti idratanti a prescindere dalla tipologia, l’importante è scegliere prodotti adeguati che non siano comedogeni e non contengano oli. L’acido Ialuronico è un ottimo idratante non aggressivo e leggero, presente spesso in forma di siero, dalla texture leggera e di facile assorbimento.

La crema, invece, non deve essere pesante, scegliendo formule fresche e con attivi purificanti ed astringenti, che riequilibrino la produzione di sebo. Sì a creme a base di acqua, anche termale, con ingredienti antibatterici per combattere impurità e imperfezioni, con una texture in gel o fluida.

La maschera viso, da scegliere in base alle esigenze del momento

Le maschere viso sono uno strumento prezioso per combattere problematiche specifiche della pelle, anche temporanee. Può infatti capitare di avere la pelle grassa ma di sentirla più disidratata, di percepirla ingrigita e voler illuminare l’incarnato o di aver bisogno di purificarla maggiormente. Le maschere solitamente indicate per la pelle grassa sono quelle all’argilla, verde o bianca, più delicata.

L’importante è non lasciarle asciugare completamente, altrimenti potrebbero disidratarla, grazie alle proprietà assorbenti e seboregolatrici. Si applicano dopo aver deterso la pelle, si tengono in posa una decina di minuti e si risciacquano, procedendo poi all’applicazione di siero e crema. Un’alternativa sono le maschere in tessuto, più pratiche e veloci da utilizzare, perché si poggiano sul viso, si lasciano agire e si massaggia poi il residuo di prodotto senza risciacquarle. Proprio per questo non c’è necessità di utilizzare il siero ma si può procedere direttamente con la crema idratante.

Da provare: Garnier Skin Active Hydra Bomb maschera in tessuto pelli miste o grasse è una maschera che si applica sul viso, si lascia in posa 15 minuti e non si risciacqua. ottiene tè verde ed acido Ialuronico, dall’azione idratante grazie al siero contenuto e purificante. Acquistala su Amazon.