Bye bye effetto lucido anche al mare. Ecco le creme solari da provare se hai la pelle grassa

Addio effetto lucido e protezione totale dai raggi UV. Le creme solari per la pelle grassa sono la soluzione definitva per la vostra cute

La crema solare per la pelle grassa e dire addio all'effetto lucido

Proteggere la pelle dai raggi solari è uno step fondamentale per mantenerla sana, bella ed evitare che invecchi precocemente. Ma diciamolo, per chi ha la pelle grassa, applicare la crema solare equivale molto spesso a sentire la cute del viso appesantita e con un effetto lucido davvero poco piacevole. Ma non se si opta per un prodotto realizzato ad hoc per questa tipologia di cute, delle creme solari per la pelle grassa che, oltre a proteggerla dall’azione dannosa dei raggi UV, ne rispettino ogni caratteristica, evitando l’effetto ludico tanto temuto e di appesantirla inutilmente.

Delle creme che agiscano con tutti i benefici e con una protezione totale della pelle, ma anche tenendo conto della tipologia della stessa, che in quanto grassa ha bisogno di una serie di cure e azioni specifiche per mantenersi sana e bella. Ma come devono essere le creme solari per la pelle grassa?

Com’è la pelle grassa?

Caratteristica di base di questo genere di cute, è quella di avere un’eccessiva produzione di sebo, una sostanza oleosa che viene prodotta dalle ghiandole sebacee. Un eccesso di sebo che avviene quasi come una costante e che generalmente va a causare un aspetto lucido sulla pelle, soprattutto in corrispondenza ella zona T (ovvero fronte, naso, e mento), ma che porta anche ad avere i pori dilatati e, di conseguenza, una maggiore predisposizione alla formazione di imperfezioni, come punti neri e brufoli. Tutte caratteristiche che possono derivare da fattori diversi tra cui:

una predisposizione ereditaria;

squilibri ormonali;

alimentazione scorretta e troppo ricca di zuccheri;

fattori ambientali;

stress.

Quando si tratta di scegliere la crema solare giusta e più adatta per le pelli grasse, quindi, non si deve scegliere un prodotto qualunque, ma è importante optare per delle creme leggere che, oltre a schermare la pelle dai raggi UV, siano anche opacizzanti, astringenti e in grado di controllare la produzione di sebo.

La crema solare per pelli grasse di La Roche Posay

Prodotti come la crema solare per pelli grasse di La Roche Posay, Anthelios UVmune 400. Un fluido opacizzante che oltre a proteggere la pelle con un filtro SPF 50+, va anche a ridurre le zone lucide della pelle e a minimizzare le imperfezioni. Grazie al filtro Mexoryl 400, poi, questa crema non solo protegge ma lenisce e ripara la barriera cutanea, adattandosi anche alle pelli sensibili e a chi soffre di alle allergie solari.

Eucerin Oil Control, la crema per pelli grasse che protegge dal sole

La crema solare viso Eucerin Oil Control Dry Touch Face Sun Gel-Creme SPF50+, è un’altra delle creme da provare se si ha la pelle grassa. Una protezione solare da usare quotidianamente e che su adatta alla perfezione alla cute grassa e a tendenza acneica, proteggendola in modo efficace dai raggi UVA, UVB e dalla Luce Visibile ad Alta Energia. Un prodotto formulato con Acido Glicirretico, che supporta il meccanismo di riparazione naturale del DNA della pelle, ma anche Licocalcone A, un potente antiossidante che agisce per neutralizzare i radicali liberi nocivi.

Bionike Defence Sun 50+, la crema per pelle grassa da provare

Dall’esperienza di BioNike, ecco che la crema solare per pelli grasse Bionike Defence Sun 50+. Una crema viso che è sia waterproof che dall’effetto matte sebonormalizzante, perfetta per proteggere la pelle dai danni dei raggi solari UVA e UVB e utile per favorire i naturali meccanismi di riparazione della cute, donandole massima protezione e rinforzandola durante l’uso.

