Idratano, rinfrescano e non fanno sudare. Ecco le migliori creme leggere per il corpo da usare in estate

La pelle ha bisogno di essere idratata, in estate come non mai! Come? Con le creme leggere, rinfrescanti e che non ungono migliori, per avere un boost di benessere istantaneo

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Le creme leggere per il corpo sono il must per l'estate

In estate l’idratazione delle pelle è uno degli step più importanti in assoluto. E questo perché, gli agenti esterni come i raggi UV, il cloro delle piscine, il sale del mare, la sabbia, ecc., possono interferire con il suo naturale benessere, stressandola e seccandola. Ma cosa usare per idratare bene il corpo senza appesantirlo, ungerlo e senza che la lozione utilizzata ci faccia sudare più di quanto non lo faccia già il caldo? Beh, ovviamente scegliendo i prodotti giusti, delle creme leggere per il corpo, dall’effetto rinfrescante e dalla texture vellutata, come seta sulla pelle, che idratino in profondità ma con un tocco come se nemmeno ci fossero.

Perché scegliere una crema leggera per l’estate

Delle creme leggere e che non facciano sudare una volta applicate, da utilizzare durante la skincare serale, nutrendo la pelle durante la notte, ma anche prima di uscire al mattino, ma senza che queste appesantiscano la cute creandovi fastidi durante il giorno. Insomma, delle creme corpo formulate per adattarsi alle esigenze del corpo in estate, fresche, leggere, nutrienti e idratanti, ma che agiscano come se fossero una seconda pelle.

Ma quali sono le creme leggere per il corpo migliori e che vale la pena provare durante queste settimane estive?

La crema corpo leggera di Elizabeth Arden

Senza dubbio la crema corpo idratante di Elizabeth Arden è tra quelle da testare, arricchita con estratto di tè verde rinfrescante, miele puro e burro di karité intensivo, per nutrire la cute in profondità ed evitare che si secchi o che perda il suo naturale grado di idratazione, e garantendovi una pelle morbida e curata. Una crema dal profumo fresco e rivitalizzante che dona una sensazione di benessere sulla pelle per tutto il giorno, senza appesantirla ma agendo a fondo.

Offerta Elizabeth Arden Una crema corpo leggera dalle mille proprietà

La lozione Gel per il Corpo Ultraleggera Hydro Boost di Neutrogena

Altra crema leggera da provare durante l’estate e che una volta applicata nemmeno si sente, è la lozione Gel per il Corpo Ultraleggera Hydro Boost di Neutrogena. Una lozione rinfrescante, che si assorbe immediatamente subito dopo l’applicazione e che dona alla pelle un boost di elasticità e radiosità. Una crema leggera, arricchita con 17% Glicerina e Acido Ialuronico, risultando estremamente nutriente e idratante, mantenendo l’equilibrio della pelle e supportando la barriera cutanea per tutto il giorno. Un prodotto dalla texture leggera in gel che si fonde con la pelle e che non unge, non appiccica e non appesantisce la cute.

Offerta Neutrogena Un boost di freschezza sulla pelle

Weleda, una crema leggera per la vostra estate

La crema leggera per il corpo di Weleda ha un’emulsione cremosa, altamente rinfrescante e leggerissima sulla pelle. Una crema per il corpo dalla piacevolissima fragranza dalle note agrumate, che vi offre un’idratazione intensa e a lunga durata, grazie a una specifica combinazione di principi attivi che comprendono anche il succo di aloe vera e un mix di oli di cocco e girasole. Una crema fluida, leggera e super nutriente, a idratazione istantanea e che è quasi come non averla addosso.

Weleda La crema leggera da provare questa estate

La freschezza di un sorbetto sulla pelle con Biopoint

La crema corpo sorbetto di Biopoint non è solo un prodotto che idrata la pelle in modo leggero e senza ungere, questa crema svolge anche un’azione tonificante sulla cute, ripristinando la densità cutanea e donando un’immediata sensazione di freschezza sulla pelle. Un prodotto formulato con acido ialuronico a diverso peso molecolare, che agisce per tonificare i tessuti cutanei contrastando la perdita di volume della pelle, e arricchita con Hydra complex e pantenolo, assicura una dose di idratazione massima alla pelle e creando un film protettivo che trattiene l’acqua all’interno della superficie cutanea.

Offerta Biopoint Fresca e piacevolissima, la crema da avere ora

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram