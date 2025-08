La crema rassodante e ringiovanente è la coccola al corpo che tutte ci meritiamo di avere

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Quando si tratta di prendersi cura della pelle, il viso è la parte del corpo a cui ci si dedica maggiormente, tra creme, sieri, lozioni e tutto ciò che serve per mantenere la cute elastica, luminosa e per contrastare l’effetto dell’età che avanza. Ma tutto il resto? Anche il corpo ha bisogno di cure e di un prodotto capace di rassodare la pelle e ringiovanirne l’aspetto, agendo da tonificante, idratante e permettendo a zone specifiche come gambe, braccia, glutei e seno di rimanere sodi e con una cute compatta. Un prodotto come le crema Rassodante + Ringiovanente NIVEA Q10, che cura aree mirate del corpo garantendovi una pelle più tonica e dall’aspetto più giovane fin dalle primissime applicazioni.

Una crema da usare su pancia, gambe, glutei e seno ma anche sulla braccia, insomma, ovunque la vostra pelle ne abbia bisogno al di fuori del viso. Una crema idratante dai risultati visibili già dopo soli sette giorni di utilizzo e che diventa il vostro must pre vacanze per garantirvi una pelle al top da sfoggiare sulle spiagge italiane e non solo.

Gli ingredienti must della crema NIVEA Q10

Un prodotto efficacissimo, che combatte la perdita di elasticità di aree specifiche e particolarmente esigenti del corpo come la zone del seno, braccia, pancia, glutei o gambe. Ma come agisce e perché avere tra i prodotti beauty essenziali della vostra prossima vacanza questa crema rassodante e ringiovanente? Beh, senza dubbio per gli ingredienti della crema Nivea Q10, partendo proprio da questo elemento, il coenzima Q10 puro. Una sostanza già naturalmente presente nel corpo, un po’ come il collagene, e che è fondamentale per la produzione di energia nelle cellule e per la protezione della pelle dai danni dei radicali liberi.

Ma non solo, perché la miscela di ingredienti della crema rassodante e ringiovanente Nivea Q10, contiene anche acido ialuronico, vitamina C e burro di Karitè, che garantiscono massima elasticità della pelle, un nutrimento intenso e che dura fino a 72 ore e la riduzione visibile e immeditata delle rughe e delle linee sottile nella zona del décolleté. Oltre che un aspetto più sano, luminoso e ringiovanito a gambe, pancia, braccia e glutei.

Come agisce e come si usa la crema rassodante e ringiovanente

Una crema corpo dalla triplice azione in un unico prodotto:

favorire l’ elasticità della pelle;

della pelle; rassodare la cute, donandole un aspetto più compatto e tonico;

la cute, donandole un aspetto più compatto e tonico; idratate la pelle in profondità, donandole massimo nutrimento e luminosità.

E garantendovi dei risultati visibili fin dalle primissime applicazioni e in soli sette giorni di utilizzo. Una crema rassodante e ringiovanente che si adatta a ogni tipologia di pelle, che non unge e che si assorbe rapidamente, garantendovi il massimo comfort possibile. Ma anche un prodotto che si utilizza molto facilmente, applicandola dopo la doccia come fareste come qualsiasi altra lozione o durante la vostra classica skincare routine corpo. E massaggiando bene la crema nelle aree interessante, favorendo la circolazione della parte e garantendole massimo benessere anche solo grazie al tocco delle vostre mani.

Un prodotto dall’efficacia garantita, perfetta per donare un boost di benefici alla pelle pre vacanze e per sfoggiare una corpo con una pelle da favola durante le vostre giornate al mare e in qualsiasi altra occasione desideriate.

