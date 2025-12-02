Nutre, idrata e colora la pelle, contrastando i segni del tempo. La crema colorata di Nivea è il vostro must invernale ed è adesso in sconto

iStock Tripla azione e pelle impeccabile, la crema colorata da avere è in sconto

E se bastasse un solo prodotto per idratare la pelle, uniformarne il colore e agire contro i segni dell’invecchiamento cutaneo? Beh, se ci fosse senza dubbio varrebbe la pena provarlo, e se poi vi dicessimo che questo prodotto esiste è anche in sconto varrebbe la pena provarlo subito. E di fatti eccolo, la crema colorata NIVEA Q10 Plus Anti-Age 3 in 1. Un must have per l’inverno, dalla triplice azione che sublima la pelle del viso con una sola passata che vale come tre.

Nivea La crema colorata 3 in 1 da provare ora

La crema colorata NIVEA Q10 Plus Anti-Age 3 in 1

Una crema colorata che agisce come un antiage, che dona un colore naturale al viso eliminando eventuali discromie come farebbe un fondotinta e che vi garantisce ben 24 ore di idratazione.

Un prodotto che vale la pena provare che, oltre a donarvi un colorito sano e luminoso (oltre che perfettamente uniforme), vi permette anche di prendervi cura della cute durante il giorno, senza che voi facciate nulla.

Una crema colorata cushion a tripla azione, che è stata arricchita con Coenzima Q10, il cui ruolo per la pelle è quello di produrre energia a livello cellulare e agire come un potente antiossidante, e che vanta una formulazione che permette di ridurre visibilmente le rughe, idratare in profondità la cute e donarle un colorito uniforme, garantendovi fin dalla prima applicazione una pelle naturalmente bella, luminosa e con un finish naturale.

Come agisce la crema colorata di Nivea

In più, questa crema colorata di Nivea, agisce anche come una sorta di scudo protettivo contro i raggi UV, grazie alla protezione FP15 integrata. Una crema colorata dalla texture leggera, che dona una bella sensazione di freschezza sulla pelle e che agisce in modo immediato sul viso.

Una crema colorata che quindi agisce su più livelli:

come anti-age, contrastando la comparsa di rughe e linee sottili;

rallentando i segni del tempo grazie all’azione antiossidante del Coenzima Q10 e donando alla pelle un aspetto immediatamente più giovane

grazie all’azione antiossidante del Coenzima Q10 e donando alla pelle un aspetto immediatamente più giovane donando un colorito uniforme al volto come un fondotinta classico, grazie alla presenza di pigmenti colorati coprenti che si adattano facilmente all’incarnato, lasciando la pelle uniforme e naturalmente levigata;

che si adattano facilmente all’incarnato, lasciando la pelle uniforme e naturalmente levigata; idratando la pelle e donandole un aspetto liscio e morbido;

proteggendo la cute grazie alla protezione solare integrata.

Nivea La crema colorata 3 in 1 da provare ora

Come si utilizza

Una crema colorata racchiusa in un comodissimo cuscinetto che ne facilità l’uso e che si applica in modo molto semplice grazie all’apposita spugnetta, evitando di disperdere prodotto ma usandolo in modo mirato e dall’effetto garantito.

Una crema viso ottimale per rinfrescare il look e prendersi cura della propria pelle, in qualsiasi momento e ovunque grazie al pratico e compatto formato cushion. E che dona un incarnato impeccabile, liscio e compatto, per tutto il giorno. Insomma, un prodotto che ha davvero tutto per farvi innamorare e che una volta provato non vorrete più lasciare. Una crema colorata che nutre e protegge la pelle mentre vi assicura un beauty look a regola d’arte e con un effetto garantito dalla mattina alla sera.

