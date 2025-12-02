Fondotinta, anti age e idratante. La crema colorata di Nivea 3 in 1 è il must have beauty dell’inverno

Nutre, idrata e colora la pelle, contrastando i segni del tempo. La crema colorata di Nivea è il vostro must invernale ed è adesso in sconto

Foto di Laura Sandroni

Laura Sandroni

Beauty Editor

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Pubblicato: 2 Dicembre 2025 09:33

iStock
Tripla azione e pelle impeccabile, la crema colorata da avere è in sconto

E se bastasse un solo prodotto per idratare la pelle, uniformarne il colore e agire contro i segni dell’invecchiamento cutaneo? Beh, se ci fosse senza dubbio varrebbe la pena provarlo, e se poi vi dicessimo che questo prodotto esiste è anche in sconto varrebbe la pena provarlo subito. E di fatti eccolo, la crema colorata NIVEA Q10 Plus Anti-Age 3 in 1. Un must have per l’inverno, dalla triplice azione che sublima la pelle del viso con una sola passata che vale come tre.

Nivea
Nivea
La crema colorata 3 in 1 da provare ora
19,95 EUR
Acquista su Amazon

La crema colorata NIVEA Q10 Plus Anti-Age 3 in 1

Una crema colorata che agisce come un antiage, che dona un colore naturale al viso eliminando eventuali discromie come farebbe un fondotinta e che vi garantisce ben 24 ore di idratazione.

Un prodotto che vale la pena provare che, oltre a donarvi un colorito sano e luminoso (oltre che perfettamente uniforme), vi permette anche di prendervi cura della cute durante il giorno, senza che voi facciate nulla.

Una crema colorata cushion a tripla azione, che è stata arricchita con Coenzima Q10, il cui ruolo per la pelle è quello di produrre energia a livello cellulare e agire come un potente antiossidante, e che vanta una formulazione che permette di ridurre visibilmente le rughe, idratare in profondità la cute e donarle un colorito uniforme, garantendovi fin dalla prima applicazione una pelle naturalmente bella, luminosa e con un finish naturale.

Come agisce la crema colorata di Nivea

In più, questa crema colorata di Nivea, agisce anche come una sorta di scudo protettivo contro i raggi UV, grazie alla protezione FP15 integrata. Una crema colorata dalla texture leggera, che dona una bella sensazione di freschezza sulla pelle e che agisce in modo immediato sul viso.

Una crema colorata che quindi agisce su più livelli:

  • come anti-age, contrastando la comparsa di rughe e linee sottili;
  • rallentando i segni del tempo grazie all’azione antiossidante del Coenzima Q10 e donando alla pelle un aspetto immediatamente più giovane
  • donando un colorito uniforme al volto come un fondotinta classico, grazie alla presenza di pigmenti colorati coprenti che si adattano facilmente all’incarnato, lasciando la pelle uniforme e naturalmente levigata;
  • idratando la pelle e donandole un aspetto liscio e morbido;
  • proteggendo la cute grazie alla protezione solare integrata.
Come si utilizza

Una crema colorata racchiusa in un comodissimo cuscinetto che ne facilità l’uso e che si applica in modo molto semplice grazie all’apposita spugnetta, evitando di disperdere prodotto ma usandolo in modo mirato e dall’effetto garantito.

Una crema viso ottimale per rinfrescare il look e prendersi cura della propria pelle, in qualsiasi momento e ovunque grazie al pratico e compatto formato cushion. E che dona un incarnato impeccabile, liscio e compatto, per tutto il giorno. Insomma, un prodotto che ha davvero tutto per farvi innamorare e che una volta provato non vorrete più lasciare. Una crema colorata che nutre e protegge la pelle mentre vi assicura un beauty look a regola d’arte e con un effetto garantito dalla mattina alla sera.

