Alzi la mano chi non vorrebbe avere una pelle impeccabile, dal colorito sano, luminoso e dalla texture levigata. Un viso magari anche più compatto e “sollevato”, con un’azione lifting naturale. E se poi si potessero avere tutte queste cose con un unico prodotto tanto meglio. Bene, sappiate che la possibilità esiste e si tratta di un fondotinta in crema dall’effetto lifting di Korff. Un prodotto dalla coprenza media che trovate adesso in sconto su Amazon e che vi garantisce un viso e un make-up impeccabile ma anche una pelle visibilmente più soda e ringiovanita.

Il fondotinta in crema di Korff che uniforma e sublima la pelle

Un fondotinta in crema che vale la pena provare, donando un twist in più al vostro beauty look e garantendo alla vostra pelle un benessere e un aspetto come avete sempre sognato e tutto con un solo prodotto.

Un fondotinta in crema effetto lifting dal finish satinato, che dona immediata luminosità e idratazione alla pelle, fin dal primo tocco e dalla prima applicazione. Un prodotto dalla coprenza medio-alta e che vanta una texture setosa, che scivola sulla cute senza depositarsi nelle micro rughe della pelle, ma che dona all’incarnato un aspetto super naturale, eliminando eventuali discromie e imperfezioni e svolgendo allo stesso tempo un’azione liftante su tutto il viso.

Gli ingredienti anti age del fondotinta

Un fondotinta in crema che è arricchito con acido ialuronico e vitamina E, due ingredienti fondamentali per il benessere della cute. Il primo, infatti, aiuta ad attrarre e a trattenere l’acqua nella pelle, garantendo massima idratazione a lunga tenuta. La vitamina E, invece, svolge un’azione antiossidante sulla pelle, che combatte i radicali liberi e protegge dai danni di sole, inquinamento e dallo stress ossidativo. Ma è anche utile per idratare la cute, migliorarne l’elasticità, lenire eventuali irritazioni e attenuare le rughe e linee sottili. Insomma, due veri alleati per il benessere e la bellezza della pelle da provare in questo fondotinta in crema dalle molteplici azioni.

Un prodotto che permette di avere più benefici con un solo gesto, che svolge la sua normale funzione di fondotinta, uniformando l’incarnato e donando massima compattezza alla pelle, ma che allo stesso tempo, grazie alla sua combinazione di principi attivi, agisce come un lifting naturale, svolgendo un’azione anti age che dura per tutto il giorno, in aggiunta ai vostri prodotti skincare mirati.

Come si usa il fondotinta in crema di Korff

Un fondotinta in crema che unisce il make-up alla cura della pelle, come una sorta di trattamento che sublima il volto e che vi permette di alleggerire la pelle con meno passaggi e prodotti o di aggiungere una coccola in più alla vostra consueta skincare routine mattutina.

Un prodotto dalla consistenza cremosa ma leggera, che si applica sulla pelle grazie a un pennellino in dotazione, che vi permette di distribuirlo al meglio anche nelle zone in cui sono presenti rughe o linee sottili, andando a coprire e distendere la parte, minimizzandole e donando alla pelle un aspetto immediatamente più disteso, uniforme e radioso. E garantendovi un beauty look super naturale e una pelle truccata, protetta e curata in ogni singolo step della vostra skincare routine e della vostra giornata.

