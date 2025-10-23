Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

IPA Amal Clooney: questo fondotinta regala una pelle perfetta

L’incarnato favoloso è il sogno di tutte noi: liscio, con discromie e piccole imperfezioni che magari ci sono, ma non si notano, e che appare radioso e bellissimo. E c’è un fondotinta che permette di regalarcelo, ma senza risultare pesante e andando a fondersi con la nostra pelle.

Tanto da far innamorare Amal Clooney, vera icona glamour, donna non solo affacinante, ma anche brillante, lontana dal mondo scintillante di Hollywood del marito, eppure capace di attirare su di lei le attenzioni a ogni uscita pubblica.

Il prodotto favoloso è Airbrush Flawless di Charlotte Tilbury, un fondotinta aerografo che promette di regalarci la pelle che abbiamo sempre voluto.

Quali sono i vantaggi del fondotinta Airbrush Flawless di Charlotte Tilbury

Quando si deve scegliere se utilizzare o meno un prodotto, si fanno diverse valutazioni. Soprattutto quando si tratta di un fondotinta che è alla base de nostro make-up e che può fare davvero la differenza.

L’Airbrush Flawless di Charlotte Tilbury è uno di quei prodotti che promettono di regalare l’incarnato perfetto, proprio come lo abbiamo sempre immaginato.

Tra i vantaggi c’è da sottolineare la lunga durata: quando ci si trucca, si vuole che la copertura e il make-up durino a lungo e che siano a prova di momenti importanti. Amal Clooney – ad esempio – ha utilizzato questo prodotto per un red carpet importante. Si trattava della premiere del’ultimo film del marito George Clooney, andata in scena al BFI London Film Festival. E il risultato era eccezionale (a cura di Dimitris Giannetos): pelle perfetta e senza che si notasse nessun poro.

Oltre alla lunga durata, va infatti sottolineata anche la copertura perfetta e molto leggera, per un effetto estremamente naturale. La coprenza quindi risulta totale, ma al tempo stesso sembra di non aver messo nulla, mentre il finish è tridimensionale.

Nasconde le imperfezioni, uniforma incarnato va a levigare le linee sottili, neutralizza gli arrossamenti e copre macchie e occhiaie: questo fondotinta è un vero alleato di bellezza.

E poi è facilissimo a applicare, si fonde con l’incarnato e il finish è liscio, opaco e promette di resistere al sudore. Un prodotto mai più senza, per creare la base perfetta da arricchire poi con terre, blush, ombretti, mascara e labbra favolose.

Non va dimenticato che ci sono tante tonalità diverse e che gli ingredienti sono fenomenali e pensati per contrastare i segni del tempo, per idratare, per creare un finish naturale e per opacizzare.

Come si utilizza il fondotinta

Quando ci si trucca è importante farlo con i giusti passaggi, affinché il risultato finale sia impeccabile e per sfruttare al meglio tutti i vantaggi che offre un prodotto.

Airbrush Flawless di Charlotte Tilbury, va applicato dopo una corretta idratazione, che regala la base perfetta su cui poi va steso il fondotinta. Meglio se con un apposito pennello e utilizzando la quantità di prodotto ideale per le nostre esigenze.

Nello specifico sul sito del brand, viene suggerito che basta anche solo mezza erogazione per un look che risulti naturale, mentre se ne deve usare una intera per un look finale che ha delle vibes glamour.

