Amal Clooney, in total pink con paillettes conquista Londra

Quando c’è lei sul red carpet, anche suo marito George deve lasciarle la scena: Amal Clooney è una delle donne più ammirate del mondo, e anche nel suo ultimo impegno londinese ha sfoderato un look da manuale. Arrivata nella capitale britannica per l’anteprima del film Jay Kelly, l’avvocata per i diritti umani ha stupito tutti con uno scintillante outfit total pink.

L’abito rosa di Amal Clooney a Londra

George e Amal Clooney hanno concesso il bis: dopo aver brillato sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia lo scorso mese, hanno conquistato anche Londra con la loro eleganza senza tempo. La celebre coppia è arrivata nella capitale inglese per la presentazione di Jay Kelly, pellicola che vede protagonista proprio George.

Se l’attore statunitense ha puntato come suo solito su un completo sartoriale elegante, la sua consorte ha invece stupito tutti con un bellissimo abito di Tamara Ralph. L’avvocata 47enne ha scelto un modello rosa con paillettes scintillanti e frange sulla gonna, composto da bustier rigido senza spalline. Per regalare un tocco ancor più vivace al suo outfit, Amal ha puntato su una mantellina piumata in tinta, mentre in fatto di calzature ha scelto delle classiche décolletées open-toe.

Mrs Clooney ha sfilato con il suo nuovo bubble blowout, il taglio di capelli scelto per la stagione autunnale leggermete più corto del solito. In quanto al make up, ha optato per blush e ombretto rosa, perfettamente in tinta con il suo look.

Amal Clooney, tra moda e impegno sociale

Considerata una delle donne meglio vestite del mondo, Amal Clooney (all’anagrfe Alamuddin) svolge da anni la professione di avvocato per i diritti umani. Nata a Beirut, la 47enne si è trasferita nel Regno Unito all’età di due anni per sfuggire alla guerra in Libano: in qualità di legale, ha rappresentato personaggi di grande spessore come l’ex presidente delle Maldive Mohamed Nasheed e il fondatore di WikiLeaks Julian Assange. Oggi è professoressa associata di diritto alla Columbia Law School e Visiting Professor of Practice all’Università di Oxford.

Il suo nome è comunque diventato più popolare tra le colonne della cronaca rosa dopo il fidanzamento con George Clooney, che ha sposato 11 anni fa in una cerimonia da sogno nella Laguna di Venezia. La coppia ha anche due figli, i gemelli Ella e Alexander, che oggi hanno 8 anni. Tendenzialmente discreti e riservati, Amal e suo marito risiedono da anni in Francia, e si mostrano in pubblico in poche occasioni.

Spesso l’avvocata sceglie di accompagnare il consorte sul red carpet per sostenerlo nel suo lavoro, come è accaduto alla Mostra del Cinema di Venezia. Gli occhi degli appassionati di moda, ad ogni modo, sono tutti per lei, che negli anni è riuscita a diventare una vera e propria icona di stile.

“È incredibile, perché da quando l’ho conosciuta ha sempre avuto questo senso della moda incredibilmente eccentrico, ma divertente. Non capisco come faccia: ha undici casi su cui lavora, insegna alla Columbia, e riesce comunque a dire “voglio indossare quel vestito”. È stato affascinante da osservare, perché ha davvero un gusto straordinario” ha raccontato George a British Vogue. Quando si dice “essere un uomo fortunato”…