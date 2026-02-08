Amal Clooney, a Milano ruba la scena a George con un bellissimo scollo a cuore

Ospiti all'inaugurazione dell'Omega House a Milano, George e Amal Clooney sono apparsi bellissimi ed eleganti

IPA Clooney e Amal Clooney

Amal non ne sbaglia una: arrivata a Milano in compagnia del marito George Clooney per partecipare a una cena presso l’Omega House, l’avvocata ha stupito tutti con un bellissimo abito senza spalline. Tanto da “eclissare” la sua dolce metà.

Amal Clooney, il look perfetto con lo scollo a cuore

Appuntamento milanese per George e Amal Clooney. Il divo e la sua consorte sono arrivati nel capoluogo milanese per partecipare all’inaugurazione dell’Omega House, conquistando tutti con la loro eleganza. La star di Hollywood ha optato per un completo blu navy a due pezzi, abbinato a una camicia bianca impeccabile e a scarpe nere eleganti.

IPA

A rubare la scena, tuttavia, è stata Amal: l’avvocata britannica è apparsa perfetta in un lungo abito nero senza spalline con scollo a cuore, aderente e con fondo a sirena. La 48enne ha slanciato ulteriormente la sua figura statuaria indossando un paio di stiletto neri, resi visibili dallo spacco frontale del modello indossato.

In quanto agli accessori, la signora Clooney ha scelto una clutch nera dal design minimalista, in tinta con l’abito, e dei vistosi orecchini pendenti, che hanno iluminato il viso. A rendere l’ensemble ancor più raffinato, il make-up in toni caldi e terrosi, con labbra color nude, e la piega mossa e voluminosa. Insomma, Amal ha sfoggiato, ancora una volta, un outfit da pieno 10 in pagella.

IPA

L’Omega House è stata inauguarata il 7 febbraio in concomitanza con le Olimpiadi di Milano-Cortina: la struttura, che si trova nella centralissima Galleria Vittorio Emanuele, rimarrà apaerta fino al 21 febbraio, dando la possibilità di assistere a tutte le gare in corso.

Amal Clooney, una regina di stile

L’apparizione milanese è solo l’ennesima conferma dell’impareggiabile stile di Amal Clooney. Nelle occasioni mondane che l’hanno spesso vista accanto a suo marito sui red carpet di tutto il mondo, l’avvocata di origini libanesi ha sfoggiato look ricercati ed eleganti, che le hanno garantito un posto nell’Olimpo delle star meglio vestite del pianeta.

In occasione dell’anteprima londinese del film Jay Kelly, ad esempio, la 48enne aveva stupito con un bellissimo abito rosa in paillettes, mentre per la Mostra del Cinema di Venezia aveva scelto un modello simmetrico con corpetto e strascico di un vivace viola ciclamino. Look diversi, ma sempre in grado di lasciare il segno.

In un mondo in cui trasparenze e nude look sono ormai all’ordine del giorno, lo stile di Mrs Clooney resta un incrollabile baluardo di garbo ed eleganza, e non teme confronti con quello delle indimenticabili dive di un tempo. Ne è più che consapevole anche suo marito George, che in più occasioni ha tessuto le lodi della sua dolce metà.

“È incredibile, perché da quando l’ho conosciuta ha sempre avuto questo senso della moda incredibilmente eccentrico, ma divertente. Non capisco come faccia: ha undici casi su cui lavora, insegna alla Columbia, e riesce comunque a dire “voglio indossare quel vestito”. È stato affascinante da osservare, perché ha davvero un gusto straordinario” ha raccontato l’attore a British Vogue. E passando in rassegna gli outfit di Amal, come si fa a contraddirlo?