A Bangkok per Cartier, Amal Clooney ha rivoluzionato il tipico guardaroba formale con una mossa inattesa: tutto sul look che ha incantato la Thailandia

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Amal Clooney

Quando la diplomazia incontra l’alta moda, il risultato è un terremoto di stile che porta la firma inconfondibile di Amal Clooney. Splendida, magnetica e anche fieramente controcorrente, l’avvocata che ha sposato uno dei più grandi sex symbol di Hollywood ha letteralmente monopolizzato l’attenzione in Thailandia, durante l’evento Cartier Women’s Initiative.

La sua missione, questa volta? Dimostrare che il guardaroba da sera può essere rivoluzionato, ma senza perdere un briciolo di regalità. Ecco dunque che sotto i riflettori di Bangkok è andata in scena una vera e propria masterclass di moda, dove l’icona di stile ha reinterpretato in chiave iper-contemporanea l’estetica Equestrian Chic, trasformando dettagli d’archivio e ispirazioni da cavallerizza in un concentrato di pura energia sartoriale ed eleganza formale senza precedenti. Vediamo come a distanza ravvicinata.

Amal Clooney ha riscritto le regole dell’estetica Equestrian Chic a Bangkok: ecco come

Dimentichiamo i classici quanto rassicuranti abiti da sera visti sino ad ora sui tappeti rossi più glamour del mondo, perché Amal Clooney ha appena riscritto le regole del power dressing estivo direttamente da Bangkok. L’iconica avvocata specializzata in diritto internazionale e tutela dei diritti umani ha catalizzato l’attenzione del grande pubblico internazionale durante l’esclusivo evento Cartier Women’s Initiative in Thailandia, dandoci prova di come l’eleganza contemporanea non abbia affatto bisogno di strascichi o paillettes per brillare.

Con una mossa audace, la signora Clooney ha conquistato la scena reinterpretando — e stravolgendo — lo stile Equestrian Chic, che abbiamo visto tornare in pedana a partire dallo scorso autunno, trasformando un codice d’abbigliamento storicamente sportivo in un manifesto di pura sofisticatezza.

Il segreto di questo enorme successo risiede in un impeccabile total look firmato Stella McCartney, amatissima maison britannica celebre per il suo approccio etico e la sua straordinaria maestria nei tagli sartoriali: attingendo dalle ultime collezioni dell’amica stilista, la quarantottenne ha combinato una blusa dalle maniche ampie in raso bianco candido ad un paio di pantaloni a vita alta con pinces e staffa, un binomio cromatico vibrante e assolutamente magnetico.

A completare l’opera ci pensava poi una giacca coordinata che ha bilanciato alla perfezione le proporzioni, regalando una struttura rigorosa ma incredibilmente femminile all’insieme.

Inutile dire come, nelle ultime ore, non si stia parlando d’altro che del clamoroso ritorno di questi leggendari pantaloni con la staffa, un indumento iconico del panorama moda anni Ottanta che oggi reclama a gran voce il proprio posto nel guardaroba. Sì, a quanto pare anche in quello formale, di lusso.

Se questo modello già di per sé crea una linea verticale a slanciare otticamente la figura, Amal ha elevato il concetto lasciando la staffa ben visibile all’esterno del piede, e agganciandola sopra ad un paio di vertiginose pumps color panna a punta. Degli orecchini pendenti ed una borsetta in tinta mettevano il punto.

Sguardo intenso e capelli perfetti: è questa la ricetta beauty che attendevamo per l’estate

Ad incorniciare questa memorabile lezione di stile non poteva mancare un beauty look impeccabile, in cui la celebre chioma scura e piena zeppa di riflessi della donna la faceva da padrone.

Sia l’acconciatura, una piega liscia, voluminosa e morbida dalle piene vibes anni Novanta, che il make-up sono stati curati per l’occasione dal suo hair stylist di fiducia, Dimitris Giannetos: ecco la riga laterale accompagnarsi di uno smokey eyes bronze, di un incarnato ad effetto radioso, con immancabile contouring dai toni caldi, e di labbra satinate, per sancire il trucco definitivo dell’estate 2026.