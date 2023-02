Test: sei soddisfatta della tua vita?

Fonte: iStock Sei soddisfatta della tua vita? Scoprilo con il nostro test

Capita a tutte, ogni tanto, di sentirsi insoddisfatte. Magari perché non abbiamo dato il meglio di noi, perché non abbiamo fatto abbastanza, o perché ci siamo accontentate di qualcosa senza invece seguire i nostri istinti e la nostra volontà.

Il problema nasce quando quella sensazione diventa una costante, dentro e fuori di noi. Quando tutto ciò che abbiamo e che siamo, non rispecchia quello che invece desideriamo. È quando questa appare, è evidente, si trasforma in un campanello d’allarme che non si può ignorare. È questo il momento in cui dobbiamo fermarci e chiederci se davvero siamo soddisfatte della nostra vita. E tu lo sei?

L’insoddisfazione rende infelici

Lo abbiamo già detto: l’insoddisfazione è una sensazione che tutte abbiamo provato almeno una volta nella vita e per i motivi più differenti. Ma che fare quando questa diventa protagonista assoluta della quotidianità minando il nostro benessere?

Sì perché l’insoddisfazione rende infelici. E questa è una condizione che, inevitabilmente, si ripercuote in tutto ciò che facciamo. Che si tratti di lavoro, relazioni, passioni personali o sport, non raggiungeremo né obiettivi né risultati se ci sentiamo perennemente insoddisfatte.

Magari all’apparenza non c’è nulla di cui lamentarsi. Perché abbiamo un lavoro stabile, una casa, una relazione e degli amici. Magari è proprio vero che la nostra vita sembra perfetta. Eppure dentro c’è sempre una voce che continua a urlare, per farsi sentire. Silenziarla non serve a niente. Le esperienze ci hanno insegnato che ogni sensazione ed emozione repressa, infatti, ci presenta sempre il conto, prima o poi. E quello dell’insoddisfazione porta il nome di infelicità.

Se abbiamo quindi la sensazione di essere sempre nel posto sbagliato, di non essere abbastanza per noi stesse e per gli altri e di non ottenere mai quello che davvero meritiamo, è perché forse abbiamo smesso di focalizzarci sulla nostra visione, su quello che davvero conta per noi. Abbiamo smesso di inseguire i sogni grandi e straordinari per omologarci o per assecondare le aspettative degli altri.

Qualunque siano i motivi, fermarsi e ascoltarsi è nostro diritto e dovere. Se provate quindi una sensazione di frustrazione constante, ritagliatevi del tempo per fare il nostro test e per scoprire se siete soddisfatte davvero della vostra vita.

Sei soddisfatta della tua vita? Scoprilo con il nostro test

Non sono il successo, la carriera e le cose materiali a fare la differenza, ma il modo in cui scegliamo di investire il nostro tempo. Ecco perché anche quando siamo in possesso di tutto, in noi nasce quella sensazione di mancanza che ci fa mettere in dubbio ogni cosa.

Troppo spesso ci circondiamo di tantissime cose dimenticandoci, invece, che sono quelle che trascuriamo a fare la differenza, perché è lì che si nasconde la felicità più autentica. E forse è proprio questo uno dei motivi più grandi di insoddisfazione della nostra società.

Così più cresce l’insoddisfazione, più cresce il desiderio di mandarla via, facendoci precipitare in un circolo vizioso che si trasforma in una trappola senza via d’uscita. Ma la soluzione non è “fare di più e meglio” come spesso crediamo, occorre solo guardare le cose da un’altra prospettiva e dare il giusto valore a ciò che abbiamo.

Se vuoi quindi scoprire se sei davvero soddisfatta della tua vita, prenditi 5 minuti del tuo tempo per fare il nostro test.