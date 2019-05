20 modi per trovare l’amore

editato in: da

Vi siete divertite con le amiche, vi siete godute la vostra libertà ma sentite che la vita da single, seppure felice, inizia a non bastarvi più. Questo è il segnale che è arrivato il momento di guardarvi intorno. Sognate l’amore, una storia vera. Ecco dunque da dove cominciare per trovare la vostra metà della mela.

1. Piacetevi

Ve l’hanno già detto, ma è vero. Nessuno potrà trovarvi attraente, amarvi e voler stare con voi se voi per prime non state bene con voi stesse. Se non vi piacete, trasuderete insoddisfazione e insicurezza, soprattutto se uscite con qualcuno. Quindi, smettetela e iniziate ad accettarvi per quelle che siete.

2. Sappiate ciò che volete.

Volete un uomo, giusto? Dovete però sforzarvi di andare un po’ oltre la semplice definizione di uomo. Forse credete di essere talmente senza speranze che qualsiasi uomo possa andare bene, ma basterà un appuntamento disastroso per farvi scordare questa teoria. Chiaritevi le idee su quello che volete ed eviterete di perdere tempo uscendo con dei soggetti che vi fanno sprecare energie: ecco come capire che è l’uomo sbagliato.

3. Cercate nei posti giusti

I locali e le feste sono ottime se puntate alla quantità di uomini tra cui scegliere, ma non sono necessariamente le occasioni migliori per incontrare qualcuno, soprattutto se non siete abituate a questo genere di situazioni. Sembra ovvio (non per tutti), ma per trovare la persona giusta bisogna guardare nei posti che si frequentano normalmente, perché proprio lì ci sono maggiori probabilità di trovare una persona compatibile.

4. Applicate la regola dei due appuntamenti

La prima volta che siete usciti è andata così e così. Benché vi venga la tentazione di depennare il giovanotto che vi è piaciuto solo al 50%, dategli una seconda possibilità. Il primo appuntamento è stressante e spesso è sovraccarico di aspettative che ci fanno comportare in modo anormale. Puntate sempre a uscire per la seconda volta, non avete niente da perdere, mal che vada troverete conferme alla prima impressione.

5. Prendetevi cura di voi stesse

Siete single, ma ciò non vuol dire che possiate lasciarvi andare. Se volete attirare l’attenzione di qualcuno, imparate ad amarvi. Dovete potervi guardare allo specchio e sentirvi a vostro agio, soddisfatte del vostro aspetto e dell’immagine che date.

6. Dite a tutti che avete voglia di conoscere qualcuno

Non c’è nulla di cui vergognarsi a dire a persone che conoscete appena (e anche agli amici) che avete voglia di conoscere qualcuno. Chissà chi potreste incontrare.

7. Pensate fuori dagli schemi

I soli uomini con cui v’interessa uscire sono alti, belli e biondi? Se vivete ad Amsterdam o in Svezia è perfetto, in caso contrario non vi pare di limitare un po’ troppo il vostro raggio d’azione, con il rischio di non trovare mai un uomo con cui uscire? Avere le idee chiare sull’uomo che vorreste va bene, ma dovete essere aperte e pensare fuori dagli schemi fissi. Chissà mai che il vostro uomo ideale non sia basso e scuro di capelli.

8. Mettetevi alla prova

Mettersi alla prova fa bene perché costringe a scollarsi dal proprio nido protetto, rafforzando l’autostima. Se temete di non riuscire mai a conoscere qualcuno, o siete depresse, uscite e affrontate le vostre paure. Avrà effetti benefici per il vostro amor proprio, vi darà maggior forza e vi farà capire che potete fare qualsiasi cosa.

9. Evitate la disperazione

Disperarsi ha lo stesso effetto devastante dell’autodenigrazione. Potete definirvi disperate se siete arrivate al punto che qualsiasi uomo vi andrebbe bene pur di uscire con qualcuno, qualsiasi uomo con cui uscite diventa subito un potenziale marito e gli rimanete alle costole anche se è chiaro che non è interessato. Cadere nella trappola della mancanza di speranze è facile, ma la buona notizia è che tirarsene fuori è altrettanto semplice, basta che vi ricordiate che siete single, non sole o strane.

10. Pensate positivo sugli uomini

Evitate di dire cose come “Gli uomini sono così superficiali”, “Tutti gli uomini vogliono solo donne giovani con le tette grosse”, o “Tutti i maschi sono scemi”. Potrebbe farvi sentire meglio per un un attimo, ma in effetti state solo allenando il cervello a evitare gli uomini a tutti i costi.

11. Usate la testa

Nelle giornate di depressione abbiamo la tendenza a drammatizzare e temiamo di restare zitelle per sempre, che tutti gli uomini ci detestino e che finiremo per restare sole, e “morire sola in casa divorata dai pastori alsaziani”, come diceva Bridget Johnes. Se questo tipo di pensiero si è radicato nella vostra mente, è il momento di iniziare a usare la testa. Tanto per cominciare, la maggior parte delle persone che ha voglia di conoscere qualcuno di solito ci riesce. In secondo luogo, nessuno vi odia; infine, non siete sole, quindi perché dovreste esserlo tra vent’anni?

12. Non uscite con troppi uomini

Se esagerate con gli appuntamenti, finirete per non prenderci più gusto. Anche se è vero che, statisticamente, uscendo di più aumentate le chance, l’eccesso è la ricetta perfetta per restare deluse e perdere fiducia. Siate selettive e prendetevela con calma.

13. Coltivate degli interessi

Oltre a rendervi più appetibili, coltivare più interessi vi offre maggiori occasioni d’incontrare persone che, oltretutto, hanno qualcosa in comune con voi, aumentando così la possibilità di conoscere qualcuno con cui siete compatibili.

14. Non andate a caccia in gruppo

Chiedetelo a qualsiasi maschio, vi confermerà che non oserebbe mai avvicinare una donna che gli interessa se lei è sempre circondata da orde di amici. Se state cercando un uomo fidanzabile, quando siete in giro create dello spazio libero per chi vorrebbe conoscervi.

15. Siate clementi con gli uomini

Non spaventateli lanciando messaggi erotici con le parole o con il linguaggio non verbale. Pur essendo importante che siate voi stesse, manifestarvi troppo aperte, perché siete nervose, o perché i vostri amici vi stuzzicano e magari avete bevuto un goccino di troppo, metterebbe in difficoltà anche l’uomo più scafato.

16. Divertitevi

Gli uomini adorano le donne che si divertono (e viceversa). Perciò, quando uscite, non pensate continuamente di dover conoscere o attrarre qualcuno e divertitevi. Oltre a trascorrere delle belle serate, sarete oggetto di maggior attenzione da parte degli uomini piuttosto che indossando una minigonna o una scollatura micidiale.

17. Siate selettive ma non schizzinose

Essere selettive va bene, ma non dovete diventare schizzinose. Essere selettive vuol dire avere degli standard, come età, aspetto esteriore e atteggiamento morale, essere schizzinose significa scegliere con chi uscire in base al conto in banca, al modo di vestire e al tipo di auto. Se volete innamorarvi, siate selettive sulle cose giuste.

18. Siate affettuose

Essere affettuosi è come un allenamento sportivo: se smettete per un po’, i muscoli perdono tono e vi indebolite. Per mantenervi toniche, non aspettate di innamorarvi per essere affettuose. Siate affettuose con la famiglia e con gli amici, vi sentirete meno sole e sarete più aperte all’amore quando arriverà.

19. Non mentite a voi stesse

Gli uomini con le mogli che “non li capiscono”, gli ex che passano a trovarvi quando si sentono soli o quelli che vi frequentano solo se non hanno di meglio da fare, non sono prospettive accettabili. Allo stesso modo, non sono adatti né il vostro capo, né le persone che conoscete appena e neppure il fidanzato della vostra migliore amica. Non perdete tempo mentendo a voi stesse su uomini che sapete benissimo non essere adatti.

20. Puntate soprattutto alla compatibilità

Se volete sapere quale sarà il futuro della vostra storia, analizzate innanzitutto la vostra compatibilità. Anche se vi divertite da pazzi quando siete insieme, ciò che conta alla fine è che abbiate aspirazioni e progetti comuni. Se avete obiettivi diametralmente opposti, neppure il sesso più travolgente può dare alla storia la stabilità che cercate.