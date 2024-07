Temptation Island, le pagelle della terza puntata: Jenny non ha più paura (7), Raul non ha modi (4)

L’avventura di Temptation Island entra nel vivo. Le coppie ufficiali iniziano a vacillare, mentre si rafforzano i legami tra fidanzati/e e i loro tentatori. La terza puntata dell’avvincente dating show, in onda giovedì 11 luglio, è stata ricca di colpi di scena, discorsi rivelatori e nuovi flirt. In questo marasma di emozioni, qualcuno si sarà meritato la sufficienza?

Jenny riscopre sé stessa, voto: 7

Scagli la prima pietra chi non si è mai innamorato della persona sbagliata. La giovane Jenny Guardiano, giovane e molto ingenua, è finita nelle grinfie del fin troppo navigato navigatore Tony. Ma sta iniziando ad aprire gli occhi: a capire che la libertà personale non è mancanza di rispetto, che anche se in coppia è possibile mantenere una propria individualità e che, infine, la lunghezza della gonna non è indicativa della dignità di una donna. E così, appoggiata dalle altre ragazze, ha iniziato a essere sé stessa e divertirsi, alla faccia del fidanzato provolone. Le diamo un 7, con ampi margini di miglioramento.

Raul, basta dare calci, voto: 4

Raul e Martina sono approdati a Temptation Island – stando a quanto dichiarato nei video di presentazione delle coppie dell’edizione 2024 – a causa della possessività di lui. Troppo geloso, asfissiante e nervoso, la fidanzata ha scelto di metterlo alla prova nel programma che farebbe diventare geloso anche il più freddo del globo. E ha scelto di metterlo alla prova davvero, instaurando un intenso flirt con il tentatore Carlo, tra spalmate di crema, paroline sussurrate all’orecchio e intensi sguardi complici. Martina è cattivella e Raul ha tutte le ragioni di restarci male. E però c’è modo e modo di restarci male. Prima il calcio alla bottiglia, poi il calcio alle aiuole. Insufficienza grave per lui, fino a quando non inizierà a tenere i piedi a posto.

Siria, lacrime di coccodrillo, voto: 5

Siria è arrivata a Temptation Island per godersi la nuova sé. Dopo anni di insicurezze, ha deciso di godersi la vita a pieno. Di entrare a gamba tesa nel gioco della seduzione. Legittimo, ma perché farlo a scapito del povero fidanzato? Sì, lui è chiuso, l’ha trascurata a lungo, però… Poi lei ci pensa e piange, ma il suo dispiacere suona poco sincero. Non arriva alla sufficienza.

La colonna sonora perfetta, voto: 10+

Menzione d’eccezione, ma doverosa. È già destinata a passare alla storia dello show la reazione di Raul al secondo falò. Lo vediamo aggirarsi da solo per il villaggio, con una magliettina fina che quasi immaginavo tutto, il volto rigato dalle lacrime. “Che mi tocca vedé” continua a ripetere, mentre non riusce a trovare quiete. E in sottofondo, adagio, si iniziano a sentire dei versi:

Passerotto non andare via

Nei tuoi occhi il sole muore già

Scusa se la colpa è un poco mia

Se non so tenerti ancora qua

Ma cosa è stato di un amore

Che asciugava il mare

Che voleva vivere, volare

Che toglieva il fiato

Ed è ferito ormai

Non andar via, ti prego

La più struggente delle canzoni di Claudio Baglioni. Quanta poesia, che ironia, che eleganza. Non sappiamo chi sia a selezionare la colonna sonora della trasmissione, ma si merita come minimo un Telegatto. Noi, nel frattempo, gli conferiamo un bel 10+.