Striscia torna sul Caso Affari Tuoi. Il Dottore: “Non c’è nulla di controverso”

Fonte: IPA Stefano De Martino

Da ormai diverso tempo Striscia la Notizia si sta concentrando sul Caso Affari Tuoi, mettendo in discussione l’aleatorietà del programma condotto oggi da Stefano De Martino. Si parla di una presunta strategia, che verrebbe messa in campo dagli autori, per “dirottare” il gioco in una direzione, in modo tale da rientrare nel budget. Il Codacons è già intervenuto in merito, presentando un esposto. Ma secondo Pasquale Romano, il Dottore di Affari Tuoi, non ci sarebbe nulla di “controverso”.

Striscia la Notizia torna sul Caso Affari Tuoi

La fortuna non c’entra proprio nulla con Affari Tuoi? Così parrebbe, o almeno così sosterrebbe Striscia la Notizia, che da tempo si sta impegnando con inchieste e interviste agli esperti per svelare il meccanismo dietro al fortunato game show in onda su Rai1.

Nella puntata del 3 aprile Massimiliano Dona, il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha svelato alcuni dettagli sulle pre-interviste: durante i colloqui, infatti, i concorrenti scriverebbero su un foglio i loro numeri fortunati, consegnati in seguito al Dottore, Pasquale Romano. “Durante la pre-intervista, i numeri preferiti venivano annotati su un fogliettino in ordine di importanza. Questo ‘pizzino’ girava prima nella stanza dove i pacchi vengono abbinati ai premi e poi finiva nella postazione del Dottore”.

E ha aggiunto un altro dettaglio da non trascurare: “Si raccoglievano informazioni come le necessità economiche: se avevano debiti, un mutuo da estinguere, oppure se volevano aprire un’attività imprenditoriale. Sono informazioni preziosissime per il Dottore perché sa esattamente con quanti soldi può interrompere il gioco. Se si sa che il concorrente ha nel pacco 300.000 euro, il Dottore sa esattamente qual è l’offerta con la quale si può interrompere il gioco e quindi risparmiare i soldi e rimanere all’interno del budget”.

Le parole di Pasquale Romano, il Dottore di Affari Tuoi

L’impegno di Striscia la Notizia, dunque, è destinato a continuare. Il Dottore, Pasquale Romano, non ci sta: ha scelto di replicare e di commentare l’inchiesta svolta da Striscia a Tivù, rispondendo alle accuse. “Evidentemente, attaccare il programma insinuando dubbi sulla sua regolarità è stato il loro modo per provare a contenerne il successo. Non c’è nulla di controverso nel meccanismo di Affari Tuoi. Si tratta di un game show basato essenzialmente sulla fortuna, come ce ne sono tanti altri nel mercato globale. Il fatto è che in Italia si è inserito in una fascia strategica che fino ad allora era stata appannaggio solo del principale competitor”.

Secondo Romano, l’attacco al programma è un modo per provare a contenere il suo successo: Stefano De Martino ha ereditato la conduzione da Amadeus, che ha detto addio alla Rai ed è passato al Nove. E il successo del programma è dovuto proprio a una questione di linguaggio televisivo: l’inclusività e l’imprevedibilità sono due perni del game show. “Ne è la prova che è un format adattato in più di 80 Paesi e in nessuno di questi, in 25 anni, sono mai sorte problematiche di questo tipo, nonostante tutti gli adattamenti abbiano la stessa impostazione. Probabilmente il linguaggio di Affari Tuoi oggi risulta più contemporaneo rispetto a quello di Striscia, che ha un format più consumato nel tempo“.