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IPA Stefano De Martino

Avete presente quella sensazione di quando state per azzeccare il brano perfetto in discoteca, ma proprio sul più bello salta la puntina? Ecco, la puntata di stasera di Affari Tuoi di giovedì 19 marzo 2026 è stata esattamente così: un crescendo elettrizzante che si è concluso con un tonfo che vale 300.000 euro. Il protagonista è Nicolò da Bari, un uomo che divide la sua vita tra i calcoli della logistica di giorno e i ritmi da deejay di notte, accompagnato dalla sorella Marilina.

Una playlist di pacchi da sogno

Nicolò si presenta in studio con il pacco numero 7, un numero che sul quale ripone grande fiducia. E le scintille arrivano subito. La sua partita inizia come il set più riuscito della stagione condotta da Stefano De Martino: fuori subito i miseri 20000 euro della Sardegna, seguiti a ruota da una “pulizia” di pacchi blu da far invidia a qualsiasi giocatore consumato.

Nonostante qualche brivido con l’uscita dei 30000 e dei 50000, in studio iniziano a suonare le campane a festa. Avete capito bene: il tabellone di Nicolò era così blu che sembrava la mappa del Polo Nord a Natale. Il Dottore, iniziando a sudare freddo, prova a “comprarlo” con 38000 euro. Ma Nicolò, con il sangue freddo di chi sa gestire un magazzino e una pista da ballo, risponde con un secco e tira dritto.

Il Dottore ci prova, Nicolò ci pensa… e crolla sul più bello

La tensione sale quando l’offerta del Dottore tocca quota 50000 euro. Nicolò non batte ciglio, rifiuta e continua a pescare pacchi con una precisione chirurgica. Anche quando i 100000 euro salutano la compagnia, il tabellone resta un paradiso: ci sono ancora i 200000 e, soprattutto, il “mostro finale” da 300.000 euro.

A questo punto il Dottore cala l’asso nella manica: un’offerta da 40000 euro. Ed è qui che la logistica ha preso il sopravvento sulla musica. Nicolò, guardando la sorella e pensando al sodo, decide di premere il tasto “stop”. Accetta i 40000 euro e chiude la partita.

Il “disco rotto” sul finale: 300000 motivi per mangiarsi le mani

Il momento più surreale? Quando il Dottore lo chiama al telefono per chiedergli: “Ma perché ti sei fermato proprio ora?”. La risposta di Nicolò non è tardata ad arrivare: “Ho accettato perché non è facile, stare qui e avere 40mila euro in mano ha un altro effetto“. Difficile dargli torto, ma il destino, si sa, ha un senso dell’umorismo un po’ cattivello.

Apertura finale del pacco numero 7: rullo di tamburi… e gelo in studio. C’erano i 300.000 euro. Sì, Nicolò aveva tra le mani il jackpot massimo e lo ha scambiato per una (comunque ottima) “mancetta” del Dottore. Nicolò torna a Bari con 40.000euro in tasca, ma con il grande sogno di aprire un’attività tutta sua con l’aiuto del montepremi vinto su Rai1. Che dire? Meglio un uovo oggi o una gallina domani? Nicolò ha scelto l’uovo, ma la gallina era d’oro massiccio.