Strategia, calcolo, magari un po’ di mentalismo e una grande capacità di leggere nell’animo dei concorrenti. Pasquale Romano è il dottore di Affari tuoi, colui che aveva affiancato Amadeus e che oggi è uno dei fautori del grande successo di Stefano De Martino. La voce dietro la cornetta rossa, che è tornata alla ribalta al posto dello smartphone, è proprio la sua. E, a chi lo definisce cattivo, spiega come concepisca offerte e cambi. Ma chi è davvero il più temuto del programma di Rai1?

Chi è Pasquale Romano, il dottore di Affari tuoi

Nato a Ottaviano il 15 marzo 1966, Pasquale Romano non è né un mago e nemmeno uno psicologo. Dottore lo è, ma in Filosofia. Dopo la laurea, inizia a collaborare per la realizzazione della rubrica Gulliver del Tg2, per poi passare a quella che allora si chiamava Fininvest, nel 1993, dove diventa autore di vari programmi come Sarà vero?, Complotto di famiglia, Casa Castagna e Stranamore, tutti guidati da Alberto Castagna che in quegli anni era suo cognato.

Il dottore di Affari tuoi è infatti il fratello di Pucci Romano, l’ex moglie del giornalista scomparso nel 2005, e stimata dermatologa. Pasquale Romano deve molto a Castagna, che per primo aveva intravisto il suo talento per la scrittura televisiva: “Fu lui a dirmi: ‘Perché non provi a fare l’autore? Vieni a lavorare con me'”. È autore e ideatore del programma I raccomandati ma è anche la mente dietro Affari tuoi, che ha ideato nel 2003 e trasformato in un grande successo.

Della sua vita privata si sa pochissimo, perché preferisce far parlare il suo lavoro. Sappiamo però che è padre di due figli e che sarebbe sposato con Greta Lomaglio nel 2013. Il suo profilo Instagram conta su un esiguo numero di follower ma ci sono dei riferimenti al ruolo che ogni sera ricopre su Rai1. È infatti sulle decisioni del dottore che si reggono gli equilibri del programma, e dalle sue scelte dipende il percorso dei concorrenti che – qualche volta – lo fanno anche commuovere.

Qual è la strategia del dottore

Pasquale Romano è stata la mente dietro cambi e offerte fin dalle prime edizioni di Affari tuoi, quindi in quelle condotte da Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Max Giusti e Flavio Insinna. Per qualche tempo è stato sostituito da Max Novaresi, mentre in una delle edizioni di Insinna si giocava con una dottoressa la cui identità non è mai stata rivelata.

Ma su cosa si basano le scelte del dottore? A rivelarlo è stato proprio lui, smontando pure il cliché secondo il quale il banco vincerebbe sempre: “Il mio scopo è uno solo: portare il concorrente a un finale significativo. Ci si arriva immaginando la persona che hai davanti, le sue scelte. Cerco di valutare psicologicamente l’avversario. Se una persona ha nel pacco un premio alto, ma penso possa vacillare, provo a fargli un’offerta bassa o propongo un cambio. Ma non è sempre facile: a volte arrivano concorrenti che non cedono il pacco a nessuna cifra, perché il numero cui è abbinato è il loro numero fortunato. Il mio compito è metterli in difficoltà”.