“Il Dottore sta gufando. Ma io so perché sta gufando, il Dottore”. Stefano De Martino è ormai il perfetto padrone di casa ad Affari Tuoi: puntata dopo puntata, si sta ritagliando sempre di più il suo spazio, tanto da conquistare ogni sera più di 5 milioni di spettatori. La puntata di Affari Tuoi dell’11 novembre è stata una montagna russa di emozioni, con un tocco surreale a rendere tutto ancor più bello. A giocare è stata Dalila per la regione Sicilia.

Stefano De Martino ad Affari Tuoi, il retroscena sul Dottore

Una puntata tra ilarità e tensione quella dell’11 novembre di Affari Tuoi, in cui Stefano De Martino ha svelato un retroscena sul Dottore. “Dovete sapere che, anche se io gioco al buio e non so niente come voi, una piccola percentuale di risultato della partita è nelle mie mani. Io e il caro Dottore prima di ogni partita dei pacchi facciamo una partita a scopa, con le carte napoletane. E io solitamente tendo a farlo vincere così lui si mette di buonumore e si rilassa. Ma oggi ha perso, quindi è particolarmente nervoso“.

Le protagoniste della puntata (iniziata malissimo, come notato dal conduttore stesso) sono state Dalila e Demelzia, dalla Sicilia, precisamente originarie di Lentini. Ma un fil rouge ha accomunato la puntata, ovvero il pacco contenente 5 euro, oltre a ricevere il biglietto della Lotteria Italia, ancora una volta. In ultima battuta, tra le offerte del Dottore e pacchi non propriamente fortunati, sono rimasti i pacchi con 5 euro e 75mila euro.

L’ultima proposta del dottore? 26mila euro. Ma l’offerta è stata rifiutata: l’ultimo pacco scelto, per uno strano caso del destino, contiene ancora una volta 5 euro e il biglietto della Lotteria Italia, cifra pescata altre 4 volte dalla concorrente. “Io non so come sia possibile, spero quantomeno che uno di questi 5 biglietti sia quello fortunato. Io aspetto”. Un vero e proprio flop in piena regola.

Il successo di Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Affari Tuoi è uno dei programmi più amati e seguiti nell’attuale panorama televisivo. Non è un mistero: ad averlo portato al successo, indubbiamente è stato Amadeus, che ne ha compreso il meccanismo e lo ha praticamente preparato a quello che oggi è un terreno di gioco stabile. Su Stefano De Martino, molti hanno nutrito dei dubbi iniziali. Che sono stati spazzati via, puntata dopo puntata, in un mix di vecchi e nuovi elementi, determinanti per permettere allo spettatore di ritrovare il programma di sempre, ma con qualche novità.

Molti, in effetti, dagli spettatori ai personaggi dello spettacolo, hanno promosso De Martino sulla conduzione. “Ho sempre fatto il tifo per lui perché lo trovo proprio bravo”, aveva detto Antonella Clerici durante la puntata di È sempre mezzogiorno del 16 ottobre. “Ho seguito Stefano De Martino, mi piace, lo trovo bravo ad Affari Tuoi, gli serve solo un po’ più di disinvoltura. Quel gioco l’ho condotto e non è facile”. Ma è innegabile: puntata dopo puntata, come tasselli di un puzzle, De Martino sta dimostrando il suo talento. Che, sì, è davvero nella sua Golden Era. E chissà se dietro l’angolo non ci sarà una co-conduzione di Sanremo, al fianco di Carlo Conti. Un po’ ci speriamo.