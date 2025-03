Affari Tuoi, non va in onda stasera 20 marzo. Cambio programmazione per De Martino

"Affari Tuoi" non va in onda stasera, giovedì 20 marzo. Il cambio di programmazione di Rai 1 lascia il pubblico senza il consueto appuntamento

Fonte: IPA Il "Dottore" Pasquale Romano e Stefano De Martino

Per milioni di telespettatori italiani, l’appuntamento serale con Affari Tuoi è diventato un rito quotidiano: l’emozione di aprire i pacchi, la suspense davanti alle offerte del “Dottore” e la conduzione empatica di Stefano De Martino hanno reso il game show di Rai 1 un punto fermo della programmazione televisiva. Questa sera, però, qualcosa cambierà: giovedì 20 marzo Affari Tuoi non andrà in onda. Un cambio di palinsesto che, tra sorprese e strategie di programmazione, rimescola le carte in tavola.

Affari Tuoi, non va in onda stasera 20 marzo

Chi aveva già programmato una serata all’insegna del gioco dei pacchi dovrà cambiare piani: Affari Tuoi non andrà in onda questa sera, giovedì 20 marzo.

Il celebre game show condotto da Stefano De Martino su Rai 1 si prende una pausa per lasciare spazio a un appuntamento sportivo di rilievo: la partita di andata dei quarti di finale della UEFA Nations League, che vedrà l’Italia sfidare la Germania in diretta da San Siro.

Un cambio di programmazione che, se da un lato farà felici gli appassionati di calcio, dall’altro lascia un piccolo vuoto nella routine televisiva di milioni di spettatori, ormai affezionati al format che ogni sera tiene incollate davanti allo schermo oltre sei milioni di persone.

Un cambio di programma che favorisce il grande sport

Non è la prima volta che Affari Tuoi cede il passo a eventi sportivi di grande importanza e, come sempre accade in queste occasioni, i numeri in termini di ascolti restano comunque altissimi per la rete ammiraglia della Rai.

La sfida calcistica tra Italia e Germania garantirà infatti un seguito di pubblico notevole, complice la tradizione di rivalità tra le due squadre e l’attesa per una partita che potrebbe rivelarsi cruciale per il percorso degli Azzurri nella competizione.

A raccontare le emozioni in diretta ci saranno Alberto Rimedio alla telecronaca, Daniele Adani al commento tecnico e Tiziana Alla a bordo campo. Il fischio d’inizio è previsto per le 20.30 e l’atmosfera di San Siro si preannuncia infuocata.

Gli ascolti e la sfida con la concorrenza

Negli ultimi mesi, Affari Tuoi ha saputo riconquistare il pubblico e imporsi come leader assoluto della fascia oraria preserale. Il format condotto da Stefano De Martino ha infatti riportato il game show a livelli di share impressionanti, con punte che superano il 30% e numeri che doppiano spesso quelli di Striscia la Notizia, lo storico programma di Canale 5.

Questa sera, tuttavia, con l’assenza del suo competitor principale, il tg satirico di Antonio Ricci potrebbe avere l’occasione di guadagnare qualche punto di share, anche se la concorrenza della partita di Nations League renderà difficile ogni tentativo di ribaltare gli equilibri.

Nel frattempo, Mediaset ha scelto di puntare su un classico intramontabile, Titanic, sperando di intercettare quel pubblico meno interessato al calcio che stasera si troverà senza il consueto appuntamento con il gioco dei pacchi.

Quando torna Affari Tuoi

L’attesa per il ritorno di Affari Tuoi durerà poco: il game show riprenderà regolarmente la sua programmazione già dalla serata successiva. Le puntate finora hanno regalato momenti di grande suspense e storie di concorrenti che, con il loro percorso, hanno conquistato il pubblico. L’ultima ad aver fatto discutere è stata Cristina dal Piemonte, viticoltrice con una lunga permanenza nel programma, che ha sfidato la sorte con determinazione e un pizzico di incoscienza.

Chi sarà il prossimo a sfidare il “Dottore” e i suoi tranelli? L’appuntamento è solo rimandato: il pubblico di Affari Tuoi potrà tornare a emozionarsi già da domani.